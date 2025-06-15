暴雨沖毀高雄南橫便道 替代道路搶通

2025/06/15 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕西南氣流挾帶豪大雨導致南橫公路台廿臨九十三線便道○Ｋ至五Ｋ（勤和至復興）河床便道被沖毀，昨天雨勢停歇，公路單位緊急派員搶修，於昨天中午十二點搶通替代道路，化解桃源區復興以上三里孤島危機。

公路局甲仙工務段指出，台廿臨九十三線便道為高雄桃源區復興里以上等三里部落主要聯外道路，去年凱米颱風及後續接連多個颱風在高雄山區降下致災性豪大雨，明霸克露橋路段重創損毀七百五十公尺，經評估無法原狀修復，只能暫時行走莫拉克風災後的溪床便道。

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經各單位研議，決定調整施工中跨玉穗溪混凝土橋的施工順序，於山側新闢中期便道，並將高度抬高，降低洪水威脅；不過，新方案的混凝土橋及中期便道須至今年十月才能完工，經督導承包商積極趕工，四月底已完成基本的緊急通行便道。

十三日山區降下豪大雨，導致原本通行的便道被暴漲的荖濃溪水沖毀，新闢的緊急通行便道立即發揮作用，甲仙工務段全力動員人力及機具搶修趕工，昨天中午十二點首次開放通行，但僅開放當地居民、農產及救災物資運輸使用，並採管制時段方式，請相關人車遵照現場指揮人員引導。

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