台鐵高雄港站容積調配 5.7公頃園區保留

台鐵高雄港站容積調配案過關，已經是高雄人氣景點的鐵道文化園區確定保留。（記者王榮祥攝）

2025/06/15 05:30

高市都委會審議通過 哈瑪星鐵道園區續供民眾休閒 容積轉移至高雄車站

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都委會審議通過台鐵「高雄港站」容積調配案，讓人氣超高的哈瑪星鐵道文化園區確定保留；高雄市政府表示，這個案子達成國家資產活化、文化保存與城市空間轉型三贏局面，後續會由文化局進行整體規劃。

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市府︰達成國家資產活化等三贏

為台鐵高雄港站文化景觀保存利用，並兼顧交通部鐵道局與國營台鐵公司國有土地資產活化，同時落實市府TOD都更發展，高市都委會日前審議通過鐵道園區繼續提供市民休閒。

都發局說明，本案經都委會審議通過後，委由台鐵依都委會建議進行都市計畫書圖修正，未來高雄港站土地將捐贈給市府，再由市府文化局整體規劃鐵道文化景觀保存利用。

高雄車站周邊4處容積接受基地

該案在高雄車站周邊的四處容積接受基地，也會配合市府推動「高雄車站大都更計畫」，結合公辦都更活化國公有地，以加速高雄站區域轉型，為城市翻轉注入新動能。

都發局指出，台鐵高雄港站五．七公頃土地原屬商業區可建築開發，二○一五年台鐵辦理更新招商時，引起文化團體及市民連署關注、訴求全區保留，二○一八年文化局依法登錄為文化景觀範圍而開發受限，現今已發展為哈瑪星鐵道文化園區，成為許多民眾與遊客認識高雄鐵道歷史及休憩放鬆的人氣場域。

二○二四年一月配合行政院推動國營台鐵公司化政策及原台鐵資產管理運用償債任務，交通部鐵道局、國營台鐵公司及高市府三方研商，以「資產價值不減損」原則，把高雄港站台鐵舊鐵道土地等原有可發展容積，調配至高雄車站國營台鐵公司所屬土地，全案已於今年五月底經都委會審議通過。

台鐵高雄港站容積調配案過關，鐵道園區容積將轉移到高雄車站周邊台鐵土地，圖為車站東側綠園道，園道兩側多片土地為台鐵所有。（記者王榮祥攝）

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