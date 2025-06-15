屏東山區溪水湍急 海神宮封閉禁入

因連日大雨，屏東海神宮等山區溪流相當湍急。（記者葉永騫攝）

2025/06/15 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕熱帶性低氣壓造成南部山區雨勢不斷，十四日雖然天氣轉晴，山區溪流仍相當湍急，十一日發生溺斃三死的屏東海神宮仍然封閉，請民眾不要進入，而三地門鄉公所邀集地主協調管理方式也將延到下週再進行。

屏東海神宮十一日發生三人戲水溺斃意外，由於前往海神宮須經過許多私人土地，且缺乏管理，加上水勢表面上安全，水面下卻是暗流不斷，沿途設有許多警告標誌，提醒民眾不要戲水、游泳，也請遊客不要進入，但仍有不少人進入玩水，每年都發生溺水意外，這次意外發生後，連日來雨勢不斷，溪流湍急，海神宮入口處拉起警示線，禁止遊客入內。

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三地門鄉公所表示，海神宮的管理及垃圾亂丟問題，公所早已通知二十三名地主研商，但大部分地主未出席會議，只好延至下週研商；對於縣府建議鄉公所購買或徵收海神宮沿溪土地，以利進行管理，但除了經費龐大，地主也不一定同意被徵收或價購，因此困難度很高，希望地主能夠組成管理委員會或協會，對海神宮進行管理及清潔，但變數很大，短期內海神宮仍然封閉，請民眾不要前往戲水，以免發生危險。

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