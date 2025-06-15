百架無人機展演 熱鬧恆春機場

鵬管處昨在恆春機場舉辦無人機展演，帶來擬真噴射機、直升機列隊飛行、無人機足球賽等精彩表演。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/15 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）攜手屏東無人機協會，昨天起在恆春機場盛大舉辦「全國航模無人機大會師」活動，吸引國內上百位無人機好手與航空迷齊聚，打造科技與觀光交織的飛行盛宴，活動至今天上午，搭配「恆春旅遊購GO節」抽汽車活動，盼點燃恆春半島的夏季觀光熱潮。

鵬管處舉辦 國內民航機場首見

這場國內首次在民航機場登場的無人機展演，集結台北、新北、花蓮、澎湖等地好手，帶來擬真噴射機、直升機列隊飛行、無人機足球賽等精彩表演，還有飛行體驗、產業展示與親子紙飛機教學區，讓遊客從天空到地面都目不暇給。鵬管處處長王玟傑表示，恆春機場的廣闊空域提供了絕佳舞台，展現高端無人機與擬真飛機的飛行魅力，期盼為恆春旅遊注入新動能。

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配合恆春旅遊購GO節 拉抬觀光

屏縣府交通旅遊處表示，活動結合在地觀光資源，串聯恆春半島的山海美景與特色民宿，搭配抽汽車活動，吸引大批遊客前來朝聖。中華民國民宿協會總會長林榮欽強調，恆春的觀光潛力無窮，此次活動讓遊客體驗科技與文化的交融，勢必成為夏季旅遊亮點。

今天上午還有 慢遊半島嚐美食

活動亮點包括高速衝場的擬真戰鬥機、炫技無人機足球賽，以及吳鳳科大與屏東科大的AI飛行技術展示，展現台灣無人機產業的創新實力。屏東無人機協會表示，活動不僅展現無人機科技的進步，更透過飛行體驗與親子活動，讓民眾近距離感受航空魅力，體驗科技與觀光的盛宴，同時可以慢遊半島，享受美食、民宿與抽汽車的樂趣，感受恆春獨特魅力。

迷你勇鷹高教機也是人氣模型。（記者蔡宗憲攝）

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