勿受騙！假冒ETC詐騙又起 官員沒開車卻接到「繳納國道通行費」通知單

詐騙種類越來越多，近期多名中央政府官員接到詐騙信件，都和交通事業、規費相關，甚至有官員名下沒汽車，竟然也收到假冒ETC寄發的「國道通行費繳納通知」。圖為國道行車畫面。（資料照）

2025/06/15 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕詐騙種類越來越多，近期多名中央政府官員接到詐騙信件，都和交通事業、規費相關，甚至有官員名下沒汽車，竟然也收到假冒ETC寄發的「國道通行費繳納通知」。另外，也有詐騙手段是假冒中華郵政，以「包裹寄送地址錯誤」為由，寄E-mail通知要更新地址。

詐騙集團不單瞄準金融機構要騙錢，手段還不斷更新。一名中央政府機構官員接到一封假冒ETC的信件，稱有拖欠國道通行費，要盡速繳納。離譜的是，這名官員根本沒有汽車，且收到通知的當天、也剛好就是信件中行駛國道產生的通行費的日期，一看就知道是詐騙。雖然內文僅通知要繳納五十四元，但目的應在於要被害者點開假冒的網站並騙取個資。

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近期交通相關事業單位的假冒詐騙種類還包括：假冒公路局的「停車費用未繳清簡訊警示」，以及假冒中華郵政公司寄信要民眾繳錢、欠費，或是更新包裹收件地址，手法層出不窮。

以「違反道路交通管理事件」罰單簡訊詐騙為例，公路局說明，監理機關雖有交通違規罰單到期的簡訊提醒通知服務，但需要車主提出申請，且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。高速公路局也說明，國道通行費欠費簡訊通知是善意提醒繳費，除了顯示車號之外，並不會有繳費連結，請用路人切勿點擊或操作來路不明的網址連結。

中華郵政也多次公開示警，有接獲民眾反映，詐騙集團假冒郵局以電子郵件，通知民眾郵件處理問題，進而誘騙民眾點選詐騙網址，盜取個人資料，中華郵政提醒，絕對不會以電子郵件通知民眾連結網址繳納郵資。

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