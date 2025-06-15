不用再連上6天班 人事總處：未來只補假不補班

為配合立法院上月三讀的「紀念日及節日實施條例」，行政院人事總處近期修正相關處理要點，未來只補假、不補班，未來不會再連上六天班。 （資料照）

2025/06/15 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為配合立法院上月三讀的「紀念日及節日實施條例」，行政院人事總處近期修正相關處理要點，並基於國人習慣週休二日作息，已確定刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定，換句話說，未來只補假、不補班，未來不會再連上六天班。

人事總處表示，「政府機關調整上班日期處理要點」前天已公告修正為「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」，除了名稱修訂，處理要點也新增，若紀念日及節日放假日逢星期六者於前一個上班日（如週五）補假，逢星期日者於次一個上班日（如週一）補假。

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但除夕及春節的補假規定不同，人事總處解釋，考量除夕及春節共計放假五日，其部分放假日可能逢例假日而須補假，為利假期安排連續，採但書規定，除夕及春節放假日逢例假日者，得於前一個或次一個上班日補假。

此外，因應除夕及春節連續假期，除夕及春節放假日之次一個上班日為星期五者，得調整和平紀念日（二月廿八日）之補假日至該上班日補假。

人事總處還說明，鑒於國人已習慣週休二日作息，現行調整上班日為放假日並補行上班的作法，影響國人生活規劃及金融股匯市等層面。又已採調整補假日的作法，讓除夕、春節與例假日形成連假，因此刪除現行調整上班及補行上班規定。代表未來即便週二、週四碰到單一國假，將不再彈性放週一、週五來連假，同時避免了國假前後週的週末需多一天補班，未來不會再有連上六天班的情況。

政院官員指出，補假支持者眾，補班、補課則時常造成反感，並影響週休二日作息，因此行政院長卓榮泰也支持這項調整，此次果斷直接刪除。

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