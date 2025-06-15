宜蘭高鐵特區都計案 近期公告招標

交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，委辦經費達九七一七萬元，預計高鐵特區以四二○公頃規劃，近日將上網公告，希望七月底決標，明年底送內部政都委會審議。圖為高鐵站示意圖。（資料照）

2025/06/15 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，委辦經費達九七一七萬元，預計高鐵特區以四二○公頃規劃，近日將上網公告，希望七月底決標，明年底送內部政都委會審議；宜縣府希望特區預留景觀軸線，讓宜蘭站成為全國唯一可以看到海的高鐵站。

規劃420公頃 主打「唯一可觀海的高鐵站」

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高鐵延伸宜蘭，站址已選定設在宜縣府南側約三五○公尺處，鐵道局原規劃的高鐵特區約一九○公頃，但地方認為太小，希望擴大到四二○公頃，北至縣民大道，南至蘭陽溪堤防，東至國五，西至中山路，交通部與鐵道局都持正面態度。

宜蘭高鐵特定區都市計畫將以四二○公頃進行規劃，宜縣府概估委辦經費九七一七萬元，近期已獲得鐵道局核定。宜縣府表示，都市計畫的工作事項相當多，包括數值地形圖測繪、地質鑽探，農地變更使用說明書、公益性及必要性綜合評估、區段徵收可行性評估，還有政策環評、交通系統分析與規劃、都市計畫樁位測定及地籍分割、辦公聽會、說明會及聽證會等作業。

宜縣建設處表示，宜蘭高鐵特區除了必要的車站專用區，基本公共設施是一定要做的，例如特區內的南北向、東西向連絡道，公園綠帶滯洪池等，此外也會有產業專區、健康休閒園區、商業區規劃旅館、商場，也可引入新的科學園區等，當然住宅區、學校、停車場也都要有完善規劃。

建設處還說，特區的規劃也會預留景觀視覺軸線，讓高鐵宜蘭站月台可以直接看到海邊與龜山島，成為全台唯一可以看到海的高鐵站，打造特色。該計畫案近日將上網公告，宜縣府盼七月底前順利決標，展開規劃作業。

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