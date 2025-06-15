殯葬管理新制7月上路》殯葬管理基金與管理費 兩制合一

殯葬管理條例新制將在七月上路，將現行殯葬設施經營管理基金與管理費「兩制合一」，強化私立公墓納骨塔安全保障與災後修護資源運用。圖為民眾去納骨塔掃墓。（資料照）

2025/06/15 05:30

〔記者李文馨、吳柏軒／台北報導〕台灣邁入超高齡化社會，殯葬議題備受重視。內政部表示，殯葬管理條例新制將在七月上路，新制明定私立公墓或納骨塔業者向消費者收取的契約一切費用，應包含有十二％以上的管理費，同時將現行殯葬設施經營管理基金與管理費「兩制合一」，強化私立公墓納骨塔安全保障與災後修護資源運用。

私立公墓納骨塔契約費應含管理費

內政部表示，「殯葬管理條例修正條文」自今年七月一日起施行，新制規範業者應將收取管理費的六十五％存入在金融機構開設的「日常支出」專戶，作為設施平日安全、整潔維護與內部行政的支出，其餘卅五％存入另外開設的「急難支出」專戶，作為設施發生重大災害事故或業者破產、廢弛管理時的緊急因應資金，取代原本的二％殯葬設施經營管理基金。

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此外，新制也要求業者應將設施內建築物投保火災保險及地震保險，使設施安全更多一層保障；另外透過會計簽證與政府查核機制，落實管理費專款專用，讓現行私立公墓、納骨塔管理費專戶支出範圍具體明確，提升管理費透明度。

內政部並指出，目前已修正三部配套子法，其中規定業者向消費者依契約收取的一切費用，無論是一次收取或分期收取，每次收費管理費都應至少佔十二％，契約不再採用「永久使用權」，而是改為「非定期使用權」，即可以使用至設施自然老舊、無法修復為止；另外，如果消費者購買塔位有指定固定位置，則「視為已使用」，日後將不得任意終止契約並要求退費。

消基會：新制不能轉讓 不利消費者

針對殯葬管理新制，消基會執行董事吳榮達昨強烈反對，首先新制訂定十二％管理費的可收取下限，但若是要保障消費者，應是訂管理費收取上限，且各家殯葬業者經營成本、規模大小皆不同，十二％如何訂定？

另外有關塔位等契約過去採永久使用權、或採所有權，未來統一改為「非定期使用權」，吳榮達也擔心指出，非定期有不確定性，「業者是否可隨意取消契約？」立法應將非定期明確定義成「殯葬設施老舊滅失為止」，畢竟民眾購買塔位等，是為了讓先人有一個長久安置的保障，不定期的解釋空間太大。

至於購買塔位指定位置將「視為已使用」而不能任意終止契約跟退費，吳榮達更指，民眾購買指定停車位也有權轉讓或取消，「買了以後難道不能轉讓？」認為種種新制不利消費者。

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