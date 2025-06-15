法醫研究所、學者 跨單位研究 新興毒品氾濫 未被逮捕「黑數」達174倍

新興毒品氾濫，未被逮捕的「黑數」竟然是有逮捕紀錄的174倍。圖為偽裝成咖啡、奶茶、布丁、彩虹菸的新興毒品。（資料照）

2025/06/15 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕新興毒品氾濫！學者與法醫攜手，精準串聯國家資料庫，研究解剖個案，分析死者體內毒品種類，挖掘出含有新興毒品、但從未被逮捕的「黑數」，竟是有逮捕紀錄的一七四倍，可見傳統毒品偵測與管控手段，已難應對新興毒品快速變化的趨勢。

整合法醫解剖資料、逮捕紀錄

精準勾勒出使用非法藥物輪廓

該研究由法務部法醫研究所醫師潘至信領軍，與成功大學藥學系教授賴嘉鎮研究團隊及成大醫院精神醫學部醫師魏士郁，首度跨單位整合法醫解剖資料與警方逮捕紀錄，精準勾勒出使用非法藥物黑數的輪廓。

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魏士郁表示，研究二○一三年至二○一九年間，經法醫解剖並驗出非法藥物的一六五三名死亡個案，涵蓋海洛因、甲基安非他命（安毒）、搖頭丸、愷他命，以及新興毒品等五大類毒品。再分為「有逮捕紀錄」與「黑數」兩族群，最後將有逮捕紀錄放分母、黑數放分子，進行比值，最理想狀態應該為零。黑數指未曾被尿檢、頭髮採樣、無刑事紀錄。

賴嘉鎮指出，各類毒品的黑數與有紀錄個案之比值，海洛因○．七倍，甲基安非他命二．二倍，搖頭丸十四．八倍，愷他命四．九倍，而新興毒品竟高達一七四倍！數值代表使用新興毒品而未曾被抓獲的死亡個案，遠超過警方掌握的人數，顯示傳統手段已難以應對新興毒品趨勢。

團隊盼研究能提供台灣毒品防治政策重要科學依據，也呼籲除了注重針劑型毒品，非注射型毒品同樣有藥物過量致死、毒駕與傳染病等風險。

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