澎湖花嶼國小附幼畢典 24獎1人全包

花嶼國小附幼唯一畢業生陳子鑫，獨拿二十四份獎品。（花嶼國小提供）

2025/06/14 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕花嶼國小是台灣最西離島國小，也是澎湖縣目前僅存三級離島學校，全校目前僅剩含附設幼兒園共五位學童。今年無六年級畢業生，僅有幼兒園一位大班畢業生，獨拿廿四份獎品。

雖然花嶼國小只有附幼畢業生一位，但學校仍比照一般的畢業典禮模式，辦理盛大的畢業典禮。卻因氣候因素影響，外賓無法搭船前往參與，但花嶼社區各機關及家長、社區居民，仍踴躍參與此次的活動，算是島內盛事。

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校長許慧晶表示，花嶼附幼一九九四年設置，今年是第廿五屆，但由於明年無新生入學，所以自下學年度起，必須暫停休園，期盼未來若有新生入學，能再開設幼兒園。

由於澎湖縣政府裁撤小班小校原則，以澎湖本島為主，離島採自然淘汰，若花嶼國小再無新血加入，恐將繼虎井國小之後，難逃廢校命運。

另外，澎湖繼去年白沙鄉鎮海國中走入歷史後，今年湖西鄉志清國中也隨其後塵，昨舉行最後一屆畢業典禮，澎湖五鄉已有七美鄉、西嶼鄉及湖西鄉是「一鄉一國中」。

教育處規劃自明年起，將志清國中轉型為讓校舍依舊維持運作，不致因停招而造成區域的落差，原學區學生，併入湖西國中就讀。

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