笑容迎接挑戰 「飆風少年」考上高醫大

楠梓高中罕疾學生「飆風少年」上高醫大，罹患脊髓性肌肉萎縮症，林子平盼未來能回饋社會。（楠梓高中提供）

2025/06/14 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市楠梓高中畢業生林子平自幼罹患罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA），在校以電動輪椅代步，同學叫他「飆風少年」，今年他參加身心障礙升學大專校院甄試，錄取高雄醫學大學醫學社會學及社會工作學系，他希望以後能當名社工，回饋社會。

林子平雖無法如同一般人自在地奔跑、跳躍，但他始終以正向態度面對生活，對家人心懷感激，求學歷程中曾遭遇異樣眼光與不公平對待，他總以笑容回應每一個挑戰，展現堅毅與溫柔的力量。

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他在學校期間，曾獲高市生命教育校園3Q達人，並於畢業典禮中獲選為班級模範生，他樂觀、開朗、有禮貌、人緣好，面對身體的不便與高中階段繁重的課業壓力，他始終一步一腳印、堅持不懈，不僅積極參與各項學習活動，學業成績也穩居班級前段，成為同學們的楷模。

得知子平如願上榜高醫大，同學、老師與家人都為他感到高興，他也希望以自己走出身體不便的故事，鼓勵更多與他同樣的「飆風少年」永不放棄，更希望未來能將自己所學、所感，幫助與回饋社會，促進社會對身心障礙者的正向理解與包容。

校長郝靜宜說，林子平克服困難甄試上自己喜歡的大學，其實對他相當不易；他的成長歷程，深刻體現融合教育與正向支持的重要性。

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