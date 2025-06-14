（高雄）豪雨南橫路斷 山區24小時破200毫米

高雄車站的地下停車場積水，工程人員忙進忙出趕緊將積水掃除。（記者李惠洲攝）

2025/06/14 05:30

荖濃溪暴漲 撤離5百多人 桃源3里今續停班課

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區與平地昨天降下豪雨，山區廿四小時累積雨量普遍超過兩百毫米，市府昨天上午緊急宣布桃源區四里、茂林區、那瑪夏區停班停課，截至昨天傍晚，總撤離人數達五二八人，南橫台廿線勤和至復興便道被沖毀中斷。

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桃源區公所回報，明霸克露鋼便橋遭沖毀，尚進行修復中，基於安全性考量，復興、拉芙蘭、梅山等三里，今天（十四日）繼續停止上班上課。

小港、前鎮積水 騎機車上班狼狽

昨天清晨的大雨又猛又急，市區的小港區沿海路積水一度到小腿，機車騎士經過濺起水花，前鎮區林森與中山路口、三民區民族一路的慢車道情況一樣，騎機車上班的民眾相當狼狽；郊區的大樹區雨勢也相當大，幸好雨勢稍歇後，積水迅速退去。

山區雨勢也不小，荖濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊，台廿線勤和至復興河床涵管便道遭沖毀約一百公尺，道路中斷，人、車無法通行，市府緊急宣布，桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里及桃源國民中學停班停課；後續又因山區雨勢增強，有致災之虞，茂林、那瑪夏區也接續宣布停班停課。

公路總局甲仙工務段指出，目前本搶修人員機具皆已進場，後續視荖濃溪稍退即可辦理河床便道搶修，同時甲仙及關山工務段已派人員機具清理台廿線梅山口至向陽路段，待落石清理完成即可開放往台東通行。

副市長林欽榮昨天坐鎮市府水情中心，並與三個原民區及六龜區公所進行視訊會議，昨早十點完成預防性撤離，其中桃源國中預防性撤離廿名老師、廿五名學生，轄內學校同步啟動遠距教學；截至昨天傍晚，總撤離人數達五二八人。

六龜284毫米 茂林278毫米 大寮256毫米

市長陳其邁則視察三民區金獅湖閘門、鹽埕區北斗抽水站，他指出，昨天共發布土石流黃色警戒十六條，以六龜區最多有十一條，請山區民眾嚴防坍方落石、土石流及溪水暴漲。

截至昨天傍晚五點，各區廿四小時累積雨量以六龜區最多，達二八四毫米，其次為茂林區二七八毫米、大樹區二七五毫米、大寮區二五六毫米、美濃區二四九毫米。

南高屏大雷雨，左營區愛河之星愛河水面整個淹到行人步道上。 （記者李惠洲攝）

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