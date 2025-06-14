（高雄）澄清湖棒球場機車格 議員要求加倍

高雄市議員現勘澄清湖棒球場周邊設施，發現機車格不足，要求市府增設並建議車格規劃區域。（何權峰提供）

2025/06/14 05:30

公共運輸僅靠接駁公車 現約300格明顯不足 運發局允盡速處理

〔記者葛祐豪／高雄報導〕職棒台鋼雄鷹主場的澄清湖棒球場，交通較為不便，許多球迷都是騎機車前往觀賽，市議員邱俊憲等人邀運發局現勘，發現場外機車格明顯不足，要求市府規劃增加機車停車區域。

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台鋼主場常逾7千人 今年估再增加

運發局陸續編列三．七六億元經費，從二○二三年至今分兩期進行澄清湖棒球場整修，今年球季開賽前更新球場座椅一萬八四○○張、廁所十九處、牛棚、球員休息室、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台等，並加強球場內外野草皮養護工作。

澄清湖球場場內升級，讓球迷有感，但周邊設施也不能忽略，為提升球場周邊交通與安全環境，市議員邱俊憲、何權峰、陳慧文前天下午邀集運發局，針對球場周邊設施現地會勘。

台鋼去年主場場均突破七千人，今年預計會更多，但捷運紅橘線及輕軌都未經過澄清湖棒球場，捷運黃線預計得二○三二年才能通車，目前公共運輸僅靠接駁公車，不少球迷覺得不方便，多是騎機車來觀賽。

邱俊憲現場觀察，發現球場前方廣場旁的機車格明顯不足，頂多三百格，一有比賽都停滿，他要求運發局會同交通局全面評估，針對旁側空間調整標線、規劃更多停車格，預計增加數量至少一倍以上；運發局允諾盡速處理，讓球迷來球場更方便。

出入動線 議員建議加強照明與防滑

三位議員表示，考量夜間賽事頻繁舉辦，應強化球場出入動線的照明與路面平整度，避免視線不良造成絆倒風險；此外，一、三壘側出入口，雨天行走風險高，建議於場外地面增設防滑條或防滑塗料，降低滑倒機率，並全面於看台區階梯處，施作磨砂防滑貼面，讓觀眾在上下階梯時更加安心。

高雄市議員現勘澄清湖棒球場周邊設施，發現機車格不足，要求市府增設並建議車格規劃區域。（邱俊憲提供）

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