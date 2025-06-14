嘉縣172線義竹布袋段 爭取拓寬

嘉一七二縣道義竹、布袋段已預留拓寬空間，但只有兩線道易造成壅塞。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/14 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣縣道一七二線由布袋鎮經義竹鄉跨越八掌溪至台南市盬水區、新營區，為國道一號中山高新營交流道連接布袋港的主要道路，車流量大，現有兩線道不敷使用；縣議員黃金茂昨在議會定期會總質詢時要求縣府拓寬一七二線義竹、布袋段為四線道，縣府建設處長郭良江回應，該路段易壅塞，已向交通部公路局爭取拓寬案規劃費。

每遇布袋至澎湖旅遊旺季 嚴重回堵

黃金茂說，一七二線為新營交流道到布袋主要通道，車流量大，每遇布袋至澎湖旅遊旺季，常出現嚴重回堵，民眾抱怨連連，且該路段早已預留路幅，拓寬工程不用拆屋，卻僅有兩線道，希望縣府儘速爭取經費拓寬；郭良江說，一七二線有拓寬需求，縣府已提報拓寬案規劃費，但公路局還未核定，將持續爭取早日核定。

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黃金茂也說，義竹鄉公所三月底提報三條計畫道路，依生活圈道路交通系統建設計畫爭取經費，預估工程費三六七六萬餘元、土地徵收費用九九一八萬元，合計一億三五九四萬餘元，爭取中央補助八千九百萬元，地方配合款由縣府與義竹鄉公所各負擔一半，希望義竹子弟、縣長翁章梁卸任前核定相關計畫與經費。

該路段已預留路幅 議員促加快腳步

郭良江表示，縣府已將此案函報內政部國土管理署納入生活圈計畫審議，將會持續追蹤；義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉有多條都市計畫道路尚未開闢，鄉公所進行區域用地與經費評估，選定第十七、十八與十九號三條計畫道路，盼中央和縣府支持早日推動開闢。

另，昨天嘉義地區大雨不斷，台三線三一○．三五公里處中埔鄉分水嶺路段，昨上午七點多發生邊坡坍方，全線中斷，因持續降雨，土石崩落，人員機具無法搶修，雲嘉南區養護工程分局評估後決定封閉至今天上午，引導民眾行駛替代道路。

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