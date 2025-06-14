嘉義國中 會考作文滿分比例8.9％

嘉義市立嘉義國中長期推動閱讀及培訓寫作，會考作文滿分比例超過全國15倍。（嘉義國中提供）

2025/06/14 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市立嘉義國中推動閱讀護照計畫，鼓勵學生閱讀優良作品，在午餐播放即時「午餐新聞」，讓學生掌握社會脈動，並透過AI輔助教學，培訓寫作有成，今年國中會考畢業生二二四人有二十人作文獲得滿分六級分，比例八．九％，遠超過全國作文滿分學生比例的○．五六％。

遠超全國的0.56％

嘉義國中校長莊裕庭說，學校鼓勵學生廣泛閱讀書籍，書寫閱讀心得，提升語感與文字組織能力，播放「午餐新聞」關心時事，也讓學生以文字關注與表達對社會議題的想法。

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國文老師蔡伊琳說，教學注重閱讀與討論，學生互相回饋，是寫作成績優異關鍵，課堂也導入AI輔助提供作文語句建議與重構範例，幫助反思與修正；國文老師蕭奕鈞說，平時善用國中教育會考官網資源，指導學生閱讀歷屆優良作品，並關注官網「預試」寫作題目更新，掌握命題方向。學生趙翊岑說，「午餐新聞」讓她瞭解社會重要議題，老師利用ChatGPT輔助擴大視野，讓文筆更加豐富；學生陳言涵表示，閱讀課外讀物及課堂影片賞析，可將故事情節融入作文；學生余沛容說，老師講解範例、教導安排段落、鋪陳內容及延伸感想，更她容易抓住題目重點，寫得更完整。

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