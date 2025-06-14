斥資21.4億 雲縣立田徑場30日完工

虎尾高鐵田徑場將在6月30日完工，雲林縣府提早開箱。 （雲林縣府提供）

2025/06/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府暌違廿年再承辦一一四全國運動會，斥資逾廿一．四億元在虎尾高鐵園區興建田徑場及停車場做主場館，二○二三年十一月開工後每天施工，工程確定本月卅日完工，並命名為「雲林縣立田徑場」，完成驗收、取得使用執照後，預計七月卅一日至八月三日舉辦全縣運動會開幕及田徑賽事，比照全運會規模進行極限測試。

將作為114全國運動會主場館

一一四全運會十月十八日至廿三日舉辦，因縣內斗南田徑場設備老舊，縣府在虎尾高鐵特定區興建符合國際賽事標準田徑場，可容納一萬五千人，做為全運會主場館，總經費十五．四三億元，考量周邊停車問題，又追加六億元增建可容納近千個停車位的地下停車。

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雲林縣交通工務局長汪令堯指出，工程開工至今承包商每天施工，目前工程已接近完工，廠商加緊腳步修整，預定本月卅日可以完工，地下停車場已驗收，田徑場、景觀、滯洪池綠帶預計在七月初分三階段驗收，七月底前取得使用執照。

比照7/31至8/3開幕及賽事測試

汪令堯說，田徑場已經通過國家級田徑場初級認證，在全運會登場前，縣府教育處規劃今年全縣運動會移師到虎尾雲林縣立田徑場舉辦，七月卅一日晚上開幕典禮及八月一日至三日田徑賽事都比照全運會規模做測試，會後針對需要改善地方在全運會前完成改善，提供全運會參賽選手、教練及來觀賽民眾最佳場地。

另包商一年前就種草皮，場外植栽今年春季陸續從雲林縣樹木銀行移植過來，且存活率達九成五，目前田徑場草皮綠油油、場外大樹枝葉茂盛。

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