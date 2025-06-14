捕碳淨水質 虎科微藻固碳系統啟用

虎尾科技大學校長張信良（左起）、環境部主祕蔡孟裕、雲縣府計畫處長李明岳啟動「微藻固碳系統」。（記者黃淑莉攝）

2025/06/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕配合政府淨零碳排目標，虎尾科技大學獲教育部支持建置雲嘉地區首座結合教學、研究與示範功能的校園「微藻固碳系統」昨天啟用。環境部主祕蔡孟裕表示，淨零已是全民運動，學校是很重要一環，從師生做起擴散到社區，大家一起努力。

年回收103噸雨水 年減碳24公斤

啟用儀式由虎科大校長張信良、環保部主任祕書蔡孟裕、雲林縣府計畫處長李明岳等人共同啟動，張信良指出，「微藻固碳系統」，總計投入二四○萬元，透過微藻光合作用，吸收空氣中的二氧化碳，達到碳捕捉與水質淨化效果，也能回收生質資源再利用。

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根據統計，微藻缸七至十四天可收成，固碳量每年約十一公斤，雨水回收每年可回收一○三噸的雨水，一年可減碳約廿四公斤二氧化碳。此外每年可產出六公斤的藻粉。

張信良表示，該系統產生的藻粉具備高度生技應用價值，可製成免疫調節劑、膳養補充劑、面膜與化妝品原料，另該系統搭載自動化感測監控裝置，可即時掌握藻液成長數據，確保養殖穩定，虎科大並將微藻生技於畜牧廢水再生應用，以藻體作為飼料原料，實現碳捕捉、水質淨化與資源循環三合一的永續農業新模式，目前雖只是校園教學的小型示範系統，未來可進一步擴大。

年產藻粉6公斤 具生技應用價值

李明岳指出，縣府與虎科大這幾年在住家節電、青銀培育都有合作，解決畜牧業糞尿水除傳統沼氣發電，還有沒其他異業可以使用方法，今年與虎科大有合作計畫，未來在永續路上會持續與在地大學一起努力跟進。

蔡孟裕說，碳捕足是國家淨零轉型的十二項關鍵戰略之一，減塑、資源循環透過學生很多發想，從師生做起擴散到社區，學校是很重要一環，期待大家一起朝向淨零目標努力。

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