Taiwan PASS要漲價 6月23日前購買 可原價暢遊1年

「Taiwan PASS亮點EasyGo版」產品內容包含台鐵周遊3日券及在地交通任選一，原價1900元，調漲為2500元。圖為阿里山森林遊樂區。（交通部觀光署提供）

2025/06/14 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署昨天宣布，因應台鐵公司將在本月廿三日起票價調漲，觀光署推出的三款Taiwan PASS台鐵系列產品將同步進行價格調整，漲幅在五．六％到卅一．五％。觀光署建議旅客，可在調漲前預購相關產品，「未來一年內行程都能以原價出遊」。

多款組合 最高漲幅逾3成

觀光署表示，Taiwan PASS是整合高鐵、台鐵、公車、捷運及景點門票等交通與觀光資源的電子票證產品，目前推出多款組合。台鐵公司全面調漲票價，其中各款台鐵周遊券漲幅介於廿八％到卅三％，連帶造成Taiwan PASS成本提高。

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台鐵經典版產品包含台鐵周遊五日券、台灣捷運任選一及熱門景區交通任選一，全票原價二七○○元，調漲為三二○○元；兒童票原價一八○○元，調漲為一九○○元。

​台鐵景點版產品內容包含台鐵周遊三日券、都會交通任選一、熱門景區交通任選一及精選景點任選一，原價二四○○元，調漲為三千元。亮點EasyGo版產品內容包含台鐵周遊三日券及在地交通任選一，原價一九○○元，調漲為二五○○元；六月廿三日會新推出兒童票，售價一五○○元。

觀光署補充，Taiwan PASS產品具備購買後得在三百六十五天內啟用的特性，建議旅客可先行購買，待行程規劃妥當後再啟用，適合規劃台灣自由行、探索各地特色景點。

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