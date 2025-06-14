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    明年有9個3天連假 春節長達9天

    2026年3天以上連假有9個

    2026年3天以上連假有9個

    2025/06/14 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院核定修正今年政府行政機關辦公日曆表，增加兩個三日的連續假期，另核定明年日曆表，總放假日數共一二○日，其中三日以上連假（併同例假日）計有九個，農曆春節假期將長達九天。

    調整放假不再有假日補班

    人事總處說明，為配合「紀念日及節日實施條例」，修正「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」。基於國人習慣週休二日作息，處理要點已刪除調整上班日為放假日並補行上班規定，另增訂放假日逢例假日於前一個或次一個上班日補假等原則性規定，作為日曆表排定依據。

    今年下半年 增2個3日連假

    人事總處說明，行政院核定修正今年政府行政機關辦公日曆表，下半年新增教師節（九月廿八日）、台灣光復節（十月廿五日）及行憲紀念日（十二月廿五日）等三個國定假日；增加兩個三日連續假期，教師節適逢星期日，於次一日九月廿九日（星期一）補假；光復節適逢星期六，於前一日十月廿四日（星期五）補假。

    另行政院核定明年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數一二○日，其中三日以上連續假期（併同例假日）計有九個，分別為農曆春節假期（九日）、和平紀念日（三日）、兒童節及清明節（四日）、勞動節（三日）、端午節（三日）、中秋節及教師節（四日）、國慶日（三日）、光復節（三日）及行憲紀念日（三日）。

    其中農曆春節假期九天假，是將二月十五日適逢星期日的小年夜，挪至二月廿日星期五的初四補假。

    行政院核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有9個。 （行政院人事總處提供）

    行政院核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有9個。 （行政院人事總處提供）

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