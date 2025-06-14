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    超低落差微型水力發電機 環境關懷設計奪冠

    環境部昨公布第6屆「環境關懷友善設計競賽」得獎名單，透過競賽鼓勵民眾發揮各種創意設計，化為實際產品，進一步改善各種環境問題。（環境部提供）

    環境部昨公布第6屆「環境關懷友善設計競賽」得獎名單，透過競賽鼓勵民眾發揮各種創意設計，化為實際產品，進一步改善各種環境問題。（環境部提供）

    2025/06/14 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕為鼓勵創意設計改善環境問題，環境部兩年一度舉辦環境關懷友善設計競賽，昨公布第六屆賽事得獎名單，其中產品設計組冠軍為「超低落差微型水力發電機」，即使是水溝也能安裝使用，以達到水資源再利用和綠色能源的目標；概念設計組冠軍則是「H2Oreuse淋浴前期冷水利用智慧淋浴系統」，可將洗澡加熱前浪費掉的冷水留存使用。

    模組化減少土木設施 連水溝也能安裝

    設計「超低落差微型水力發電機」的廣太綠能公司指出，採用模組化設計，減少土木設施，可適應不同發電環境，連水溝也能安裝使用，以達到水資源再利用和綠色能源的目標。

    「不知多少冷水在洗澡前被浪費掉！」明志科技大學學生吳宜蓁、李旨昀及老師李鍇朮合作，提出設計概念「H2Oreuse淋浴前期冷水利用智慧淋浴系統」，吳宜蓁表示，最初發想是洗澡前都要等很久時間，媽媽們雖會用水桶收集加熱之前的冷水，但使用不便，為此推出直立式設計，將冷水儲存，等到熱水出來再融合使用，設指示燈偵測水溫，達標後燈亮即可洗澡，目前已用簡單電子元件初步模擬。

    兩年一度 1262件作品參賽

    環境部部長彭啓明表示，第六屆共有一二六二件作品參賽，涵蓋再生能源、環境永續發展、氣候變遷、循環經濟、永續城市等，顯示各種環境議題都受到民眾的關注，也願意發想嘗試解決問題，競賽可鼓勵民眾發揮創意，期待這些設計能成為產品，實際改善環境問題。

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