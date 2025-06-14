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    大雨不斷 樹倒奪命 逢甲學生1死3傷

    台20線南橫公路勤和至復興河床便道遭土石流沖斷。（甲仙工務段提供）

    台20線南橫公路勤和至復興河床便道遭土石流沖斷。（甲仙工務段提供）

    2025/06/14 05:30

    〔記者黃旭磊、蘇孟娟、蔡淑媛、張瑞楨、吳亮儀／綜合報導〕今年第二個熱帶性低氣壓TD02登陸台灣後加上西南風帶來的水氣，昨為中南部和東部帶來大量降雨，也造成台中奪命災情。

    約4樓高老榕樹轟然倒塌

    台中市逢甲大學校園內知名「榕樹大道」一株逾六十年樹齡、約四樓高的巨大老榕樹，昨傍晚五時轟然倒塌，壓住途經的廿三歲材料科學與工程學系碩士班一年級吳姓男研究生，當場失去生命跡象，台中市消防局切斷樹幹將人救出，送醫仍不幸罹難，另有三名學生輕微擦傷。

    碩士生女友目睹叫喊求救

    這場意外既驚悚又突然，吳生與女友當時在散步，輕微擦傷的女友目賭男友被壓住，當場嘶聲叫喊救人，見男友無反應，她情緒相當激動；吳生父母趕抵急診室，難以置信愛子已回天乏術。

    澄清醫院中港分院急診醫師陳冠宏表示，吳生頭、頸、胸與手腳都骨折，臉與胸部凹陷變形等嚴重多重性外傷，急救後不治。

    逢甲大學指出，榕樹傾倒原因尚不明，將啟動榕樹總體檢，強化校園環境安全管理，對吳生不幸深感哀痛，學生有學生團體保險，校方將全力提供家屬協助與支持。

    研判染褐根病、未修剪釀禍

    樹木醫師詹鳳春研判，這株榕樹根系發展不好、感染褐根病，又沒適度修剪，造成「頭重腳輕」而「連根拔起」；警方已派人到場鑑識，報請台中地檢署相驗。

    此外，昨天大雨不斷，高雄山區廿四小時累積雨量普遍超過兩百毫米，桃源區四里、茂林區、那瑪夏區停班停課，南橫台廿線勤和至復興便道被沖毀中斷；屏東沿海地區也出現海水倒灌，往琉球鄉交通船全面停航。

    氣象署：今起天氣漸好轉

    氣象署預報員張竣堯表示，今天白天起天氣逐漸好轉並穩定，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴。

    逢甲大學60年榕樹因天雨倒塌，一位碩士生遭壓不治，消防人員鋸樹救人。（台中市消防局提供)

    逢甲大學60年榕樹因天雨倒塌，一位碩士生遭壓不治，消防人員鋸樹救人。（台中市消防局提供)

    北大武山步道成為雨水宣洩的通道。（屏東分署提供）

    北大武山步道成為雨水宣洩的通道。（屏東分署提供）

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