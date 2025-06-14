官我什麼事》高齡換照 絕非禁止老人開車

公路局長陳文瑞。（記者陳品妤攝）

2025/06/14 05:30

75歲降至70歲遭抹黑 交通部澄清

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年五月新北市三峽七十八歲余姓老翁開車撞死三人，接續又傳出多起高齡且無照駕駛的交通事件，引發討論，交通部提出三大改革措施，包括換照年齡從七十五歲降為七十歲等措施，卻遭抹黑是要「禁止老人開車」。交通部主秘沈慧虹昨日受訪澄清，絕對不是禁止高齡者開車，而是十年後我國七十歲高齡者會超過二七二萬人，「現在必須有作為」。

沈慧虹：移動是一種尊嚴 要平安的移動

沈慧虹及公路局長陳文瑞接受本報「官我什麼事」節目專訪。沈慧虹表示，已步入超高齡社會的台灣，現在七十歲以上的高齡者有一八二萬人，十年後會成長到二七二萬人，「以後我們的長輩會越來越多，移動是一種尊嚴，但是要平安的移動」。

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她指出，現在十八歲考上駕照，有效期限一直到七十五歲，已經沒有六年或十年要換照這件事，中間使用的時間這麼長，所以希望到七十歲還是有需要開車或騎車時，都可以再回過頭來到監理站換照、上課，充實新的安全知識。

陳文瑞：無照駕駛罰則 給予更大的嚇阻

除了高齡駕駛，「無照駕駛」導致的交通問題更嚴重。交通部將修法把無照駕駛的罰則提高到和酒駕一樣嚴格。公路局局長陳文瑞表示，因涉及道路交通管理處罰條例，需經立法院三讀通過，公路局已研擬出草案，「政府應該要給予更大嚇阻」。

除了開車族，許多民眾更在乎的行人安全，但市區的行人安全、道路改善絕大多數責任是在各縣市政府。沈慧虹指出，已有縣市政府提案改善補助計畫案，交通部採「隨到隨審」方式增加速度和效率，「台灣並不是每個地方都有都市計畫，縣市政府對自己轄區內的道路最熟悉，一定要先弄清楚重要性的先後順序」。

沈慧虹也指出，有些縣市政府會認為，部分行人安全的道路改善責任在內政部、交通部身上，「我們是希望以屬地主義，不要去分這是國土署的案子，或者是公路局的案子，或者這是國立學校或私立學校，那私立大學難道就不管？不可以！」她表示，只要是各縣市轄內，在這邊生活的就是你的縣民，就是你的市民，就算是外地來讀書也要照顧。

交通部主秘沈慧虹受訪時，強調修法是要保障用路人安全，絕非剝奪長輩開車權利。（記者陳品妤攝）

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