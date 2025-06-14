3D掃描老宅建物 重現六堆夥房特色

客委會客家文化發展中心昨天發表3D數位典藏成果。（記者陳彥廷攝）

2025/06/14 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕客委會客家文化發展中心（簡稱客發中心）昨天在六堆客家文化園區舉辦3D數位保存成果發表會，針對縣定古蹟「佳冬蕭宅」、「佳冬楊氏宗祠」，以及歷史建築「內埔鄉謝氏宗祠」等三處文化資產進行數位掃描，投入現代技術，盼透過數位化讓更多人認識六堆客庄夥房特色。

客發中心主任何金樑指出，六堆客家文化園區是推動六堆生態博物館的平台，因此投入客庄文資普查、保存與推廣工作，這次能夠完成3D掃描，要感謝三處夥房的家族成員協助，讓客發中心透過訪談以現代科技拍攝得以將資料進行數位保存。

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不必到場 也能身歷其境暢遊古宅

客發中心昨天展示3D點雲掃描成果，精準呈現三處客家夥房的各向平立剖面、環繞與鳥瞰特色，透過充滿創意的互動與視覺效果，將百年古蹟「佳冬蕭宅」古厝第二堂後側的四季木屏門扇中花草動物繁雜圖樣，經由實境動畫呈現，讓春天裡的梅花與山雀；夏季的蓮花與鷺絲；秋天的菊花與喜鵲；冬季的山茶花與錦鷄，都能一目瞭然，民眾不必到場，也能身歷其境般暢遊蕭家古宅。

評審委員、屏東大學教授林思玲指出，客家夥房承載六堆客家族群從古至今的生活記憶，透過數位化的推廣，能讓更多人理解夥房與客家族群的關係。

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