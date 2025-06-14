為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大雨＋大潮 屏東沿海海水倒灌

    台九線伊屯路段南下車道路基流失，目前已恢復雙向通車。（記者陳彥廷攝）

    台九線伊屯路段南下車道路基流失，目前已恢復雙向通車。（記者陳彥廷攝）

    2025/06/14 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕受到熱帶性低氣壓影響，南台灣昨天出現強降雨，屏東沿海地區適逢大潮，導致低窪地區出現海水倒灌情形，加上大雨不斷，處處積水盈尺，交通大受影響，通往琉球鄉交通船全面停航，往返台東、屏東的台九線部分路段前天發生坍塌，在公路局工務段加速趕工下，昨天上午已恢復雙向通車。

    春日雨量300毫米 步道暫停開放

    氣象署發布豪雨特報，春日鄉大漢山測站至下午五點測得逾三百毫米雨量，雨勢驚人，北大武山步道棧道遭落石毀損，檜谷山屋的水源管線也被大水破壞，包括北大武山步道、尾寮山步道、浸水營步道西段、里龍山步道等昨天全面暫停開放，林業與自然保育署屏東分署表示，考量山區受強降雨影響易造成坍方、落石，建議民眾近期避免上山，以免發生危險。

    台九線南迴公路四四三Ｋ＋六○○的伊屯路段南下車道前天因雨水、溪水沖刷造成路基流失，經過公路局趕工搶修，昨天上午恢復雙向通車，但因山區仍有間歇性雨勢，公路局提醒用路人注意路況，減速慢行。

    昨天東港沿海地區適逢大潮期，部份低漥區出現海水倒灌，加上雨勢不斷，積水難消，市區不少地方呈現汪洋一片，一度影響交通，所幸下午退潮後，積水逐漸消退。

    東港疑似有人偷排食用廢油結塊

    此外，昨天有民眾在東港市區水溝發現疑似偷排的食用廢油結塊，還以為是貝殼沙，東港鎮公所獲報到場勘查，初步推測為廢油結塊，將通報環保局緝兇。

    通往琉球鄉的交通航線，昨天風浪過大，早班為通勤民眾而開的船班，行駛在海上宛如「海盜船」般上下震盪，讓人膽顫心驚，基於安全考量，首班船開出後，交通船業者便宣布全面停駛。根據氣象資料，今天海上風浪可望減小，交通船業者評估航班應能恢復正常。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播