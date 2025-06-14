大雨＋大潮 屏東沿海海水倒灌

台九線伊屯路段南下車道路基流失，目前已恢復雙向通車。（記者陳彥廷攝）

2025/06/14 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕受到熱帶性低氣壓影響，南台灣昨天出現強降雨，屏東沿海地區適逢大潮，導致低窪地區出現海水倒灌情形，加上大雨不斷，處處積水盈尺，交通大受影響，通往琉球鄉交通船全面停航，往返台東、屏東的台九線部分路段前天發生坍塌，在公路局工務段加速趕工下，昨天上午已恢復雙向通車。

春日雨量300毫米 步道暫停開放

氣象署發布豪雨特報，春日鄉大漢山測站至下午五點測得逾三百毫米雨量，雨勢驚人，北大武山步道棧道遭落石毀損，檜谷山屋的水源管線也被大水破壞，包括北大武山步道、尾寮山步道、浸水營步道西段、里龍山步道等昨天全面暫停開放，林業與自然保育署屏東分署表示，考量山區受強降雨影響易造成坍方、落石，建議民眾近期避免上山，以免發生危險。

請繼續往下閱讀...

台九線南迴公路四四三Ｋ＋六○○的伊屯路段南下車道前天因雨水、溪水沖刷造成路基流失，經過公路局趕工搶修，昨天上午恢復雙向通車，但因山區仍有間歇性雨勢，公路局提醒用路人注意路況，減速慢行。

昨天東港沿海地區適逢大潮期，部份低漥區出現海水倒灌，加上雨勢不斷，積水難消，市區不少地方呈現汪洋一片，一度影響交通，所幸下午退潮後，積水逐漸消退。

東港疑似有人偷排食用廢油結塊

此外，昨天有民眾在東港市區水溝發現疑似偷排的食用廢油結塊，還以為是貝殼沙，東港鎮公所獲報到場勘查，初步推測為廢油結塊，將通報環保局緝兇。

通往琉球鄉的交通航線，昨天風浪過大，早班為通勤民眾而開的船班，行駛在海上宛如「海盜船」般上下震盪，讓人膽顫心驚，基於安全考量，首班船開出後，交通船業者便宣布全面停駛。根據氣象資料，今天海上風浪可望減小，交通船業者評估航班應能恢復正常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法