台東縣府赴馬國拚觀光 簽署合作備忘錄

台東縣府前往馬來西亞舉行推介會。（台東縣府提供）

2025/06/14 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府到吉隆坡舉辦「台東慢漫遊」主題觀光推介會，除介紹台東特色觀光活動、主題遊程及旅遊獎勵方案，並與馬來西亞華人旅遊業公會簽訂觀光合作備忘錄，促進與馬來西亞旅行業界的交流，馬國網紅Jason賈森也現身站台，大讚台東縱谷風光與東海岸的藍天美景，讓人回味無窮。

台東縣府於十一日拜訪MCTA馬來西亞華人旅遊業公會，並由交通及觀光發展處副處長洪國欽代表與馬來西亞華人旅遊業公會總會長劉偉康簽署觀光合作備忘錄（MOU），建立雙邊合作機制，為台東與馬來西亞未來的觀光交流奠定長期穩固的基礎。

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洪國欽指出，台東自然資源與原民文化具國際觀光潛力，縣府去年起深耕馬來西亞市場，今年拜會當地旅遊業公會、旅行社協會擴大推廣效益，強化台東在東南亞旅遊圈的能見度與競爭力，盼未來能促成馬來西亞包機直航，吸引更多旅客來訪。

劉偉康表示，期待雙方觀光合作，尤其對雙方包機航班的高度期待，並期待持續深化合作。

知名馬來西亞網紅Jason賈森在推介會上熱情分享他在台東的慢活體驗，稱讚台東是療癒身心的寶地，無論山海美景、美食人情，都是旅人心中的桃花源。

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