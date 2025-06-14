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    溺水頻傳 台東縣府跨機關研擬海域安全

    台東縣府與海巡等單位協商處理海域安全維護。（台東縣府提供）

    台東縣府與海巡等單位協商處理海域安全維護。（台東縣府提供）

    2025/06/14 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕為因應近期接連發生的海域溺水意外事故，台東縣政府昨天召開海域溺水意外事故策進會議，縣府、海巡及民間組織針對高風險水域安全管理、民間搜救量能進行商議，縣長饒慶鈴表示，將整合教育、觀光、消防、海巡及在地公所力量，建立預警與應變系統。

    饒慶鈴指出，近期包括都歷海灘、綠島白沙灣、三仙台等多處海域接連傳出溺水，縣府不得不正視海域安全管理，隨著台東旅遊人潮增加，風險也隨之上升，縣府有必要採取相關因應措施，確保民眾與遊客安全。

    現場成立聯合指揮所 統籌救援事宜

    縣府消防局表示，該局每年受理上萬案件，人力吃緊，因此規劃水域安全維護工作分工表，建議在事故現場成立聯合指揮所，統籌海域救援事宜。

    消防局長管建興表示，台東海岸線有一百七十六公里，僅靠消防或海巡單位難以及時援救，應整合公部門及民間的救災能量。

    海巡署東部分署主任秘書羅弘熙表示，海上救援為海巡署任務之一，但實務上僅在港口配置橡皮艇，若距離過遠或風浪過大恐無法出動，民間救援組織在救災中是十分強大的助力，公、私部門相關救難資源應加以整合。

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