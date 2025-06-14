為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    菲律賓國慶踩街 新北大都會公園明登場

    菲律賓12日國慶日，新北市明在三重區新北大都會公園舉辦慶祝活動，圖為去年的晨光歡樂路跑。（新北市勞工局提供）

    菲律賓12日國慶日，新北市明在三重區新北大都會公園舉辦慶祝活動，圖為去年的晨光歡樂路跑。（新北市勞工局提供）

    2025/06/14 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕六月十二日是菲律賓獨立一二七年紀念日（國慶日），新北市勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處明（十五日）在三重區新北大都會公園幸福水漾園區舉辦慶祝活動，有晨光歡樂路跑、嘉年華踩街遊行，下午邀請知名菲律賓籍藝人演唱，包括曾經登上「美國達人秀」、擅長男女雙聲變換的歌手Marcelito Pomoy首度來台演出。

    勞工局長陳瑞嘉指出，新北市移工目前約九萬人，菲律賓籍移工有一萬一千多人，每年規劃與移工母國文化相關的活動，促進移工的身心健康與文化交流，十五日的活動包括歡樂路跑、嘉年華遊行，下午邀請兩位實力派歌手演出，IG擁有近百萬粉絲的菲律賓知名爵士女伶Roxanne Barcelo與樂隊率先開場，接續由達人秀超級歌手Marcelito Pomoy接力演出。

    另外，新北市環保局六月舉辦五場資源回收兌換獎品活動，分別於十四日（坪林區農會）、十七日（林口區農會）、廿一日（家樂福林口店）、廿二日（大潤發土城店），第五場結合雙溪荷花季，廿八日在雙溪區上林荷花池舉辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播