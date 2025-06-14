菲律賓國慶踩街 新北大都會公園明登場

菲律賓12日國慶日，新北市明在三重區新北大都會公園舉辦慶祝活動，圖為去年的晨光歡樂路跑。（新北市勞工局提供）

2025/06/14 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕六月十二日是菲律賓獨立一二七年紀念日（國慶日），新北市勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處明（十五日）在三重區新北大都會公園幸福水漾園區舉辦慶祝活動，有晨光歡樂路跑、嘉年華踩街遊行，下午邀請知名菲律賓籍藝人演唱，包括曾經登上「美國達人秀」、擅長男女雙聲變換的歌手Marcelito Pomoy首度來台演出。

勞工局長陳瑞嘉指出，新北市移工目前約九萬人，菲律賓籍移工有一萬一千多人，每年規劃與移工母國文化相關的活動，促進移工的身心健康與文化交流，十五日的活動包括歡樂路跑、嘉年華遊行，下午邀請兩位實力派歌手演出，IG擁有近百萬粉絲的菲律賓知名爵士女伶Roxanne Barcelo與樂隊率先開場，接續由達人秀超級歌手Marcelito Pomoy接力演出。

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另外，新北市環保局六月舉辦五場資源回收兌換獎品活動，分別於十四日（坪林區農會）、十七日（林口區農會）、廿一日（家樂福林口店）、廿二日（大潤發土城店），第五場結合雙溪荷花季，廿八日在雙溪區上林荷花池舉辦。

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