新北安坑輕軌 獲全球卓越建設銀獎

新北捷運安坑輕軌榮獲2025年全球卓越建設銀獎。（新北市捷運工程局提供）

2025/06/14 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市府推動軌道建設精進卓越化，繼淡海輕軌於二○二二年獲頒全球卓越建設獎「公部門基礎建設／環境適意工程類」銀獎之後，安坑輕軌也從眾多的國際公共建設脫穎而出，榮獲二○二五年同獎項的唯一銀獎，成為第二條躋身國際殿堂等級的輕軌路線，提供民眾優質的捷運運輸服務。

新北市捷運工程局長李政安指出，今年度的全球卓越建設獎昨在奈及利亞舉行頒獎典禮，被譽為「建設界的奧斯卡」，是國際建設界重要指標，參賽作品來自歐、美、亞洲等世界各地，涵蓋多項城市地標級建設，安坑輕軌在激烈競爭中勝出，正是對新北市「三環六線」軌道政策推動的肯定，也彰顯新北市城市美學與工程建設的軟硬實力。

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他說，安坑輕軌沿線站點以「光與綠的展演場，家與山的守護站」作為設計構想，全線共有九座車站，站體設計融入在地聚落及四季意象，以「四季光廊」為主題，引入自然光打造與自然共生的車站空間，「采風茶亭」、「綠色隧道」等意象鮮明，營造都市綠廊；列車採大面積玻璃設計，讓乘客在寬敞及高透視性的車廂中，充分體驗安全與快捷的通勤旅程。

李政安表示，安坑輕軌秉持「交通引領城市、設計融合生活」理念，兼顧機能、美學與永續發展，實踐「交通不只是移動，更是生活美學」的願景。

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