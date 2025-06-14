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    首頁　>　生活

    新北青少年犯罪暴增 民代批淪「犯罪天堂」

    2025/06/14 05:30

    〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕青少年犯罪案件攀升，引起各界關注，新北市議會民進黨團昨天質詢說，新北市的青少年犯罪從二○二一年的七四九件，去年已暴增至一六○七件，其中又以詐欺案為大宗，新北不該淪為「青少年的犯罪天堂」，呼籲市府正視；市長侯友宜強調，犯罪「零容忍」，不管任何年齡層、任何犯罪型態，都會強力打擊非法。

    市議員邱婷蔚指出，詐騙犯罪型態多元，青少年易受引誘而淪為車手等共犯，例如被「輕鬆賺錢」的話術誤導；市議員翁震州反映說，電子菸在我國仍是違法，但孩子接觸電子菸很容易，在臉書搜尋「電子菸」就能找到相關社團，賣家還以通訊軟體提供「廿四小時專人服務」，沒有把關機制；議員們也關切青少年藏毒問題，書包內藏有新型毒品如「奶茶味電子菸」、「跳跳糖毒品」等，要求市府加強查緝。

    市議員張維倩批評說，新北某校的桌球教練因猥褻女童已被判刑，後來改名字，因為桌球技術佳，有家長仍找這名教練教學，她要求市府公布涉案人員資訊，擔任兒少安全的守門員。

    侯友宜允諾加強稽查管理，未立案的補習班會勒令停業，將與中央討論是否依特定規範公開相關資訊來提醒家長跟學生。

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