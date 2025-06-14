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    「生生用平板」 新北議員籲都會區目標3比1

    議員彭一書指出，在都市地區學校，出現授課教師設計好教材，還要與其他教師協調平板使用。圖為學子使用平板狀況。 （新北市教育局提供）

    議員彭一書指出，在都市地區學校，出現授課教師設計好教材，還要與其他教師協調平板使用。圖為學子使用平板狀況。 （新北市教育局提供）

    2025/06/14 05:30

    彭一書要求市府精進 市長︰若經費允許會努力達成

    〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕科技化潮流已帶動教育型態的改變，中央政府推動「班班有網路，生生用平板」政策，針對全國中小學一年級至十二年級實施，目標是「偏遠學校學生的平板載具比例一：一；非偏遠學校班級每六班補助一班」；新北市議員彭一書昨天質詢時要求市府精進，將非偏遠學校提升至每三班補助一班。市長侯友宜說，若經費允許，會朝此目標努力。

    都會區學校 老師須協調借用平板

    彭一書說，中央推出「生生用平板」政策，優先照顧偏遠地區的學子，但在都會區的學校已出現老師之間要彼此協調借用平板電腦的狀況，這說明平板的數量不夠，希望市府努力從六班補助一班精進到三：一，並留意平板的使用壽命，編列經費汰舊換新。

    市府與電視台合作 達到「校校有光纖」

    侯友宜、教育局長張明文指出，平板電腦的需求量越來越高，中央的補助很重要，如果經費許可，新北市會努力朝三：一的目標努力，新北已投入七五○億元預算在教育領域上，除了編列平板相關預算，也跟電視台業者合作，達成「校校有光纖」的目標，對數位設備的需求會逐漸擴大。

    整合44所偏遠小校 成立9大校群

    另外，張明文表示，偏鄉小校面臨師資短缺與學生人數流失的困境，教育局將以「混齡教學」、「科技輔助」、「校際協同」三項策略，翻轉偏鄉教育，打造不孤單的學習網絡，一一四學年度已整合四十四所偏遠及非山非市的小校，成立九大偏鄉校群，全面推動「一校就讀、多校共學」，實踐優質教育零距離的理想。

    張明文說，新北市辦理「混齡共學」已九年，引導不同年級的學生陪伴學習，提升學習動機，也促進社交能力發展，配合科技輔助啟動線上混齡教學，也設立「偏遠地區學校教育資源中心」，落實區域教學協力。

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