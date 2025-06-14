自傷、色情 中國不當網路侵蝕未成年

網路上引誘青少年犯罪的陷阱無所不在，圖為瀏覽「快手影音」示意圖。（記者黃子暘攝）

2025/06/14 05:30

新北議員翁震州指「慢腳文化」散布不宜內容 要求政府加強監管

〔記者黃子暘／新北報導〕現在的學生幾乎人手一機，網路上引誘青少年犯罪的陷阱無所不在，新北市議員翁震州昨天在市政總質詢指出，國中小學生平均每天使用手機約三至七個小時，網路上有許多不當內容，例如從中國傳來的「慢腳文化」，竟散布未成年自傷、自殺、色情、懷孕等反主流價值觀，盼市府積極因應。市長侯友宜說，最重要是源頭管理，盼中央的數位發展部加強監管。

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負面比拚行為影片 未受嚴格控管

翁震州指出，「慢腳文化」源自於中國「快手影音」平台，透過各式短影音平台擴散到國內，內容聚焦於反主流文化，輕者在污水中以仰式扮演「水母」，重者是未成年眼球刺青、未成年與中年人談戀愛、未成年懷孕、性裸露、比較自殘傷疤等，這些充斥負面的比拚行為影片，已在台灣人習慣使用的社群平台出現，至今仍未受到嚴格控管。

侯友宜、教育局長張明文回應說，青少年的次文化變化快速，家長、老師需不斷關心，引誘犯罪的內容會留意、取締，也盼中央從源頭加強控管。

彭一書︰網路霸凌擴散最迅速

此外，校園霸凌的種類繁多，市議員彭一書質詢表示，網路霸凌是最嚴重的霸凌形態之一，加害者若在社群媒體散播受害者隱私，或嘲笑受害者性向、身材等，上傳網路後就會迅速擴散，就算循司法或行政管道調查處理，因為耗時冗長，傷害早已發酵，懲罰加害者已無助於改變受害者已被傷害的事實。

侯友宜︰如涉違法移送司法單位

侯友宜表示，網路上有爭議的內容會通知「iWIN網路內容防護機構」協助刪除，如涉及違法就移送司法單位追查，讓當事人知道網路發言也要負擔法律責任；此外，市府不斷推動數位品德的基礎教育工作，現代兒童的溝通能力、與人互動能力較弱，許多學校問題都源自人際溝通，市府也推動情緒學習，司法、社政單位也會介入處理。

彭一書提醒說，學校霸凌案在調查期間，加害者、被害者仍在同一所學校中，受害者及家長很擔心持續受害、甚至被報復，最終竟是受害者被迫轉學，很不公平；侯友宜、張明文指出，學生嚴重衝突會適當隔離，依照家長申請來調班處理，校內輔導人員、心理諮商人員也會密切掌握狀況，確保類似行為不再發生。

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