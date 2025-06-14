花蓮國有耕地放租爭議 檳榔農告百大青農

檳榔農向花蓮地檢署按鈴控告盧姓青農。（農民提供）

2025/06/14 05:30

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕花蓮多位檳榔農民昨到花蓮地檢署，按鈴控告百大青農盧紀燁涉嫌侵占、竊盜、恐嚇取財，痛訴搶走承租權並領取檳榔砍伐、苦茶補助共計廿五萬元，但沒有實際經營苦茶園，拿完補助就跑，或再轉租繼續種檳榔，痛罵是「國土蟑螂」，希望國產署等單位應檢視法規，避免掠奪原墾戶權益。

盧紀燁︰申租及領補助都依法

盧紀燁強調，申租及領補助都依法，得知被按鈴控告後表示「隨便啦，他們開心就好」，對於農民所有的說法及控訴均不予回應，並強調不想跟這些人糾纏。

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農民黃志華說，曾找盧姓青農表達不滿，但對方自稱「前行政院長張善政愛將，曾在桃園市政府農業局任專門委員，且與立委傅崐萁很熟」，被害農民為此不敢跟他衝突，只能息事寧人。

依現行國有耕地放租規定，放租對象依身分別有優先順序，青農為第二順位。黃志華說，雖曾參與現勘、且受專業訓練四十小時，但僅列第六順位的資格，但盧和其他青農，專找國有耕地上種檳榔未取得租約的土地下手，以優先資格搶先取得承租權。

黃志華說，盧姓青農等人砍檳榔樹每公頃十五萬元補助，改種苦茶又有十萬元補助，共計廿五萬元，領完補助款後，苦茶都被雜草淹沒，放任土地荒廢，或再當二房東高價租農民，至少有十六人受害。

昨天還有王姓、彭姓農民同時提告，指檳榔園遭到盧姓青農雇工人偷割，還強調「這土地他有合法租權」，但地上物是農民辛苦種植卅多年成果，盧姓青農已涉犯竊盜、侵占。

檳榔農指盧姓青農搶租土地卻不經營。（農民提供）

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