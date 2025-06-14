健保30年 花蓮秀林鄉全人醫療展成果

慶祝全民健保開辦30年，健保署在花蓮慈濟醫院舉辦國際研討會，以及偏鄉數位醫療影像展首映會。（記者花孟璟攝）

2025/06/14 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕衛福部中央健康保險署慶祝全民健保卅週年，昨在花蓮舉行偏鄉數位醫療影像首映會、攝影展及國際整合照護研討會，健保署長石崇良說，健保實施後發現許多地方是無醫村，從花蓮秀林鄉開始，於全國五十二個偏鄉及山地鄉陸續實施「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，二○二二年又於秀林鄉率先試辦全人照護計畫，去年擴大至全國七個地區，從生活習慣的改變開始幫助民眾提升健康，並減緩健保醫療費增長速度。

守護偏鄉 健保署辦影像展

健保署東區業務組統計，秀林鄉自二○二二年啟動全人照護計畫，三年來不論是疾病高、中、低風險族群醫療費用皆有減少，大幅度降低較高風險個案的死亡發生率，其中健康個案就醫費用有成長，但研判與篩檢大量投入有關，盼及早發現及早治療。經過三年努力，去年秀林鄉照護對象的總醫療費用相較於轉型全人醫療前的二○二一年，僅成長四．一％，也比今年全國健保總額成長率五．五％來得低。

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全人照護 擴大到全國7地區

石崇良說，健保過去以疾病為中心的醫療模式應改成以人為中心，希望透過社區支援，協助慢性病患者轉變生活型態，進一步的提升健康，另針對行動不便及失能者實施遠距、居家醫療，實施全人的整合照護計畫，先由秀林鄉試辦，去年擴大到全國七個地區實施，未來也希望東區十個健保IDS計畫都能陸續轉成全人照護計畫。

紀錄片「愛在花東蔓延時」昨天首映，加上精選十張偏鄉醫療佳作，藉由影像呈現醫療人員於偏遠、離島地區辛勤付出的動人故事。攝影師郭冠廷說，曾到台東縣達仁鄉安朔部落服務，為小朋友健康檢查，照片中的小女孩現在也已走上護理之路，希望傳遞溫暖給更多需要的人。

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