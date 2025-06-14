夏遊蘇澳泡冷泉 消費抽黃金

2025/06/14 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘇澳冷泉是台灣唯一的碳酸氫鈣泉，深受喜愛，冷泉園區去年委外後，首度在冬季開放，為期三個月仍有一四七九名鐵粉支持。鎮公所迎接炎夏旺季，預計送出市價約廿五萬元的二兩黃金，只要遊客基本消費滿三百元，就可獲得抽獎機會。

蘇澳黃金月月抽活動連辦三年，鎮公所邀請遊客走訪蘇澳泡冷泉，吃喝玩樂還能抽大獎，去年就發出三萬張摸彩券，以每張消費滿三百元計算，連同周邊效益逾一千萬元。

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蘇澳鎮公所表示，冷泉園區今年冬季消費入園一四七九人，感謝鐵粉支持，為迎接七月的觀光系列活動，即日起至九月廿六日舉辦黃金月月抽活動，總計將送出二兩黃金，每兩市價超過十二萬元，七月至九月間，每月將各抽出五錢、五錢及一兩黃金，另有iPad mini及住宿券等大獎。

蘇澳鎮公所指出，今年活動與一百家商店合作，民眾只要於活動店家消費滿百元，並集滿三個活動章就能參加抽獎。

今年蘇澳夏日系列活動為期二個月，除了抽黃金，還有夏日市集、潑水節、創意踩街、冷泉音樂會、海洋嘉年華及民歌音樂饗宴等，其中七月十二日潑水節當天，蘇澳冷泉園區大眾池全日免費開放。

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