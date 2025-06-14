高鐵開發助攻 竹科局長：宜科將成企業首選

竹科管理局長胡世民認為，隨著高鐵開發，宜科將成為企業首選。（記者游明金攝）

2025/06/14 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕新竹科學園區管理局長胡世民，昨到宜蘭科學園區（簡稱宜科）參加元健大和「元健助聽器」企業總部暨新廠落成啟用典禮，他提到，宜科隨著高鐵開發，加上北部地區缺乏很多工業用地，未來是很多企業首選之地。

宜蘭科學園區由新竹科學園區管理局管轄，胡世民說，宜科目前有兩棟標準廠房供小型廠商進駐，出租率八成以上，但土地部分的出租率僅四成，的確偏低，宜科也積極在招商，最近有談了幾家加密晶片設計公司，正在安排來宜蘭評估投資環境。

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至於宜科發展，胡世民指出，未來隨著高鐵開發，甚至其他交通建設改善，包括北部地區缺乏很多工業用地，他相信宜科未來是很多企業首選之地，會有更多人著墨與注意。

此外，高鐵宜蘭特區是否有新設科學園區的可能？他指出，科學園區設立有一定籌設程序，包括引進產業、周邊學術資源、園區財務負擔，綜合評估之後依照籌設計畫，如果有需要就會報行政院核定，要看整個產業需求，這是很重要的因素。

根據衛福部統計，台灣六十五歲以上長者中，約有三分之一有不同程度的聽力退化；元健大和隨著總部啟用，元健助聽器未來將結合全台六十二家直營門市，擴大社區聽力照護服務，包含免費健檢、補助申請諮詢與高齡者聽力復健等，擴大公益服務與照護的推動。

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