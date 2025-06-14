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    北宜高鐵 鐵道局︰比直鐵快15分鐘

    交通部路政司與鐵道局官員出席高鐵延伸宜蘭地方說明會，現場湧入上百人關心。（記者王峻祺攝）

    交通部路政司與鐵道局官員出席高鐵延伸宜蘭地方說明會，現場湧入上百人關心。（記者王峻祺攝）

    2025/06/14 05:30

    高鐵宜蘭新站將與台鐵共站 提供礁溪、頭城等地旅客無縫轉乘

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕坊間一直流傳，高鐵宜蘭僅較台鐵的直鐵「快五分鐘」，交通部鐵道局澄清，相較於直鐵，以台北車站出發至宜蘭舊站（現有宜蘭火車站）為基準，高鐵仍具快十五分鐘優勢；鐵道局後續將順應民意，近期就會在官網設立資訊專區，方便民眾即時掌握訊息，並持續配合出席相關說明會與地方溝通。

    高鐵延伸宜蘭 官網將設資訊專區

    交通部路政司長黃運貴與鐵道局長楊正君等人，前天受邀參加高鐵延伸宜蘭地方說明會，現場湧入上百人與會，正反兩派論述，也各提出建議及問題。楊正君重申，高鐵延伸宜蘭是建構環島高效鐵路網的重要拼圖，不僅可紓解國道五號的壅塞，也有助平衡東西部交通與發展。

    高鐵南港至宜蘭新站 快28分鐘

    鐵道局昨也針對外界傳言高鐵台北到宜蘭，僅比台鐵直鐵「快五分鐘」的誤解澄清，強調高鐵從南港至宜蘭新站行車時間約廿分鐘，而直鐵需四十八分鐘，高鐵快約廿八分鐘。若從台北車站出發至宜蘭舊站為基準，高鐵行車時間外加轉乘與候車合計約四十分鐘，相較直鐵約需五十五分鐘，高鐵仍具快十五分鐘優勢。

    鐵道局另指出，高鐵宜蘭新站將與台鐵共站，讓礁溪、頭城等地旅客無縫轉乘，提供另一種交通運具選擇，到台北的整體旅行時間較目前台鐵快十二至廿七分鐘，後續將參照西部高鐵經驗，與縣府共同推動車站聯外交通整體改善，便利旅客轉乘。

    鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭不僅能大幅縮短北東交通時間，打通北環路網瓶頸，更有助實現一日生活圈與均衡發展，未來將順應地方需求與建議，近期會在官網設立高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區，也將持續參與地方說明會、傾聽各界聲音，期盼社會大眾理性看待、共同支持計畫推動。

    高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區，鐵道局初步規劃將提供包括計畫內容說明、計畫進度及辦理情形、各界關切議題QA等，方便民眾掌握訊息，期望釐清地方疑慮，透過持續溝通，與地方攜手帶動整體發展。

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