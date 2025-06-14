為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白河蓮花季 今來賞蓮逛市集

    白河蓮子產品蓮藕粉和出名的桶仔雞。（記者楊金城攝）

    白河蓮子產品蓮藕粉和出名的桶仔雞。（記者楊金城攝）

    2025/06/14 05:30

    〔記者楊金城／白河報導〕蓮花盛開，「蓮鄉」白河現在最美，白河蓮花季系列活動今天將舉辦「盛夏蓮香．樂遊白河」，白河商圈將在廿一日接力舉辦「粽夏音樂會」，帶動觀光與商機。

    白河區長董麗華推薦說，遊客到白河賞蓮、關子嶺泡湯，可順遊東山咖啡公路、後壁菁寮無米樂等大新營區景點，享受慢活悠閒時光。

    「盛夏蓮香．樂遊白河」今天將在馬稠後關帝廳登場，邀請三名樂天啦啦隊女神開場演出，還有「荷樂大型水樂園」，推出「蓮香」小旅行；另有剝蓮子、彩繪荷扇DIY體驗、免費蓮子冰棒、農產市集等，活動強強滾。

    粽夏音樂會廿一日下午三點將在白河區公所前登場，白河商圈理事長葉偉杉說，活動融合親子娛樂、美食與在地文化特色，推出樂團、舞蹈演出、蓮花彩繪DIY、美食市集、兒童遊戲場，民眾在商圈店家消費集章五個，送五十元當天市集抵用券。

    葉偉杉表示，藉由活動開啟暑假的序曲和帶動商機，邀請民眾走進蓮鄉，感受小鎮的人情、風情與在地魅力。

    白河蓮花今年約種植一五○公頃，比去年減少近廿公頃，加上蓮子減產，蓮子價格上漲至一台斤四二○元至四五○元，比去年微漲廿元。董麗華說，國產白河蓮子品質優，值得民眾購買。

    白河蓮花盛開，蓮花在花謝後的蓮蓬長出蓮子。（記者楊金城攝）

    白河蓮花盛開，蓮花在花謝後的蓮蓬長出蓮子。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播