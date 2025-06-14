白河蓮花季 今來賞蓮逛市集

白河蓮子產品蓮藕粉和出名的桶仔雞。（記者楊金城攝）

2025/06/14 05:30

〔記者楊金城／白河報導〕蓮花盛開，「蓮鄉」白河現在最美，白河蓮花季系列活動今天將舉辦「盛夏蓮香．樂遊白河」，白河商圈將在廿一日接力舉辦「粽夏音樂會」，帶動觀光與商機。

白河區長董麗華推薦說，遊客到白河賞蓮、關子嶺泡湯，可順遊東山咖啡公路、後壁菁寮無米樂等大新營區景點，享受慢活悠閒時光。

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「盛夏蓮香．樂遊白河」今天將在馬稠後關帝廳登場，邀請三名樂天啦啦隊女神開場演出，還有「荷樂大型水樂園」，推出「蓮香」小旅行；另有剝蓮子、彩繪荷扇DIY體驗、免費蓮子冰棒、農產市集等，活動強強滾。

粽夏音樂會廿一日下午三點將在白河區公所前登場，白河商圈理事長葉偉杉說，活動融合親子娛樂、美食與在地文化特色，推出樂團、舞蹈演出、蓮花彩繪DIY、美食市集、兒童遊戲場，民眾在商圈店家消費集章五個，送五十元當天市集抵用券。

葉偉杉表示，藉由活動開啟暑假的序曲和帶動商機，邀請民眾走進蓮鄉，感受小鎮的人情、風情與在地魅力。

白河蓮花今年約種植一五○公頃，比去年減少近廿公頃，加上蓮子減產，蓮子價格上漲至一台斤四二○元至四五○元，比去年微漲廿元。董麗華說，國產白河蓮子品質優，值得民眾購買。

白河蓮花盛開，蓮花在花謝後的蓮蓬長出蓮子。（記者楊金城攝）

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