《台南》府城普濟殿「王巡醮」 黑色王船亮相

府城普濟殿「王巡醮」王船船頭以獅頭為形，銅鏡內安入「五帝錢」，還有象徵十全十美的10牙。（記者王姝琇攝）

2025/06/14 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕府城普濟殿暌違一八○年舉辦「王巡醮」，斥資四五○萬元打造「帝王級」王船，船長廿九．九尺，且罕見用黑色為基底搭配擂金、彩繪等，廟方提供一萬八○○份添載與信眾結緣，並開放參觀王船廠。

普濟殿王巡醮，由張公法主、威靈王池府千歲、觀音佛祖領玉旨代天巡狩，將在十四日晚間十一點豎燈篙，象徵醮典啟動，七月廿一日起鼓入醮、廿七日普度，八月十日燒王船。

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普濟殿打造王船須先「取（舟參）（龍骨）」，過程玄奇，普濟殿總幹事洪忠義表示，神明指示在有「龍」字的地方「取（舟參）」，耗時三個多月，才在龍崎區覓得一棵樟樹，取得長十．六尺的船（舟參），並意外在樹根底部挖出穩固樹頭的三顆石頭，後來成為王船的壓艙石，王船三層各安放一顆鎮守船艙。

王船設計更是吸睛，船頭以獅頭為型，銅鏡安入「五帝錢」，水測部分則以十顆獅牙呈現，象徵十全十美；搭配五爪金龍、四方神獸、十二神將、八仙八寶，以及象徵吉祥的靈獸等元素，再以擂金、彩繪和粉線線條創造層次感，彩繪的黑色基底還是王爺公交代的。

普濟殿總幹事洪忠義說，船頭銅鏡內安入「五帝錢」，龍目內安置象徵天、地、人三才的三顆「龍銀」，為王船納入帝王之氣，成為「帝王之船」。

府城普濟殿「王巡醮」斥資逾450萬元打造「帝王級」王船。（記者王姝琇攝）

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