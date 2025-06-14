南市5.5億打造智慧教室 13萬名學生受惠

南市北區文元國小運用智慧觸控電視上課情形。（南市教育局提供）

2025/06/14 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼全市國中小教室班班有冷氣後，台南市政府自二○一八至今年總計投入近五．五億元，完成全市高國中小普通班教室裝設智慧型觸控大電視及琺瑯水擦黑板，打造無塵、健康、數位化的智慧教室。

智慧型觸控大電視提供更精細的畫質，可支援多媒體與多點觸控，提升教學互動性，琺瑯水擦黑板的耐用性達廿年以上，降低密閉教室中的粉塵對師生健康的影響。

請繼續往下閱讀...

教育局長鄭新輝表示，設備更新計畫涵蓋全市所有高國中小普通班教室，超過十三萬名學生受益。設備升級亦象徵「南市智慧教室時代」的到來，未來將陸續開辦專業培訓課程，幫助教師熟悉操作及數位教學應用，提升教學效能。

過去教師普遍反映投影設備老舊，無法有清晰的畫面，且操作不便，影響教學進度。現在的智慧大電視，不僅畫面更清晰，觸控互動也更直觀，使得教學流暢，獲得教師肯定，學生也說，新設備讓上課更加生動，觸控功能引起學生主動參與討論，對學習也更感興趣。

市長黃偉哲表示，教育建設是最具長期價值的投資，升級計畫讓南市領先全國完成智慧教室硬體設施的全面更新，為師生提供更高品質且健康的學習環境，並為教育數位轉型邁出關鍵一步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法