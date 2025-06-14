未投保傷害險 台南7/1起禁借YouBike電輔車

2025/06/14 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有鑑於YouBike2.0E電動輔助自行車有電力輔助騎乘、車速較高，且南高屏為共同生活圈，台南市與高雄市、屏東縣將聯合自七月一日起實施新措施，公共自行車會員須完成傷害險免費加保手續，才能租借YouBike2.0E電輔車，以確保權益。

免費加保 南高屏同步實施

南市推動公共自行車服務，並提供免費加保傷害險服務，從二○二三年二月啟用YouBike系統迄今，因保險規定必須輸入個人資料才能生效，民眾加入會員後參加投保率約有九成，未投保者仍能租借2.0及2.0E電輔車。以前未強制，新措施則針對電輔車須完成投保動作才能續租借。

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時速最高25公里 確保安全

南市交通局長王銘德表示，YouBike2.0E電輔車因有電力輔助，在路程上更加輕鬆舒適，深受民眾喜愛，但因該車型車速可達時速廿五公里，為確保使用者騎乘時安全及權益，從七月一日起須先完成免費加保「公共自行車傷害險」才能繼續租借YouBike2.0E。尚未完成投保的會員應儘速透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員完成「公共自行車傷害險」免費加保作業。

交通局說，騎乘YouBike前已免費加保公共自行車傷害險者，在騎乘YouBike期間若遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額一百萬元（未滿十五歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高一千元。

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