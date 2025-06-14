強化通學安全 南市6校上放學封路30分鐘

後甲國中通學環境改善，部分路段禁止汽機車通行卅分鐘。（南市府提供）

2025/06/14 05:30

教育局鼓勵各校因地制宜 守護學生通行 2校規劃避車彎

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市啟動「學生通學安全守護專案」，全面盤點各校周邊交通情境改善需求，市長黃偉哲昨前往後甲國中視察，了解該校通學環境採取封閉部分路段卅分鐘措施後，學生上、放學的安全獲得改善，目前有六所學校在上、放學時段封閉道路，未來將視各校情形因地制宜。

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禁行汽機車 設行人專用時相

後甲國中在上、放學尖峰時段，家長群聚東平路校門口接送學生，過去該路段騎樓狹小且高低不平，學生常被迫走上車道，造成人車爭道，有安全風險。通學動線改善後，部分路段在上、放學期間實施交通管制，禁止汽、機車通行卅分鐘，等於是「淨空」，且在路口設定行人專用時相，雙管齊下，保護學生安全通行，降低事故風險。

黃偉哲表示，自新北市三峽於放學時段發生重大車禍，市府為防範已開始部分時段實施交通管制措施，目前台南有六所學校在上、放學時段採道路封閉，家長在封閉區外接送，保障學生通學安全。

紅瓦厝國小 設入校接送車道

目前採取封路措施學校有和順、海東、安慶、大港與億載國小、後甲國中。另外，歸仁區紅瓦厝國小設置汽車入校接送「得來速」車道，適時與校外汽車分流，東區大同國小大門口馬路狹窄，校方開放機車入校接送，避免造成交通堵塞；進學國小、南大附小則規劃避車彎，提高通行安全。

後甲國中︰學生與車輛混行大減

後甲國中校長陳瑞榮說，新措施上路以來，大幅減少學生與車輛混行情形，提升安全性，家長都樂意配合。校方也申請林森路校門口部分停車格在放學時段禁止停車，以改善家長接送區。

教育局長鄭新輝表示，學生安全是第一要務，每年調查各校改善通學環境的需求，「學生通學安全守護專案」啟動後，再盤點各校待改善事項，將由道安會報會勘，排定列管改善執行進度，也將全面檢視各校所在交通情境，鼓勵學校在家長及社區支持下，採用多元、有效及安全方式，優化通學環境及措施。

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