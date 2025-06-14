七堵開發產業園區 連結北北基

2025/06/14 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵區台五線的新發製鋼公司申請「產業園區開發案」，市府已審查通過正在公告中，腹地十公頃，計畫將引進科技研發、物流、出口專區等產業進駐，初估可促進四百五十個工作機會，並連結新北市汐止、台北市內湖與基隆規劃中基隆河河谷廊帶產業園區，形成帶狀產業廊帶，將有助區域發展。

該產業園區位於基隆市七堵區明德三路，賓士汽車的經銷商台隆賓士二○一八年計畫在該處投資八．八億元，興建新車展示中心及保養廠，原已申請建照，卻因故無疾而終。

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業者新發製鋼公司向市政府申請開發為產業園區，市府已審查核准開發，據業者規劃將引進科技研發、物流、出口專區等產業進駐，同時會有辦公空間，初估可促進四百五十個工作機會。

由於該園區鄰近基隆河河谷廊帶與汐止，配合即將興建的基隆捷運，及透過五堵連絡道銜接中山高，將可連結北市南港、內湖、新北市汐止及基隆河谷廊帶等地產業園區，也可連結支援港灣地區新興產業發展。

市府透露，依據非都市土地使用管理規則核准該用地變更為產業園區，都市計畫變更業者將回饋代金一千多萬元，同時，業者也將捐出道路用地開闢聯外道路，將與基隆捷運同步拓寬。

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