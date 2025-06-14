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    首頁　>　生活

    基市府估天候穩定 外木山長泳明照常

    2025/06/14 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆外木山海上長泳活動明天（十五日）登場，共有二○六○人報名；基隆市政府指出，經監測中央氣象署與基隆地區氣象觀測資料，活動當天天候穩定，海上長泳將如期舉行。

    議員憂是否充分評估潛在風險

    對此，民進黨基隆市議員鄭文婷表示，市府僅依中央氣象署短期預報，即宣布活動如期舉行，是否充分評估潛在風險令人質疑；她說，且市府迄今未公開任何完整的風險分析或應變規劃，不禁擔憂決策是否太草率。

    基市府強調，熱帶低氣壓TD○二外圍環流帶來降雨，較大影響期間從昨天（十三日）到今天（十四日），依據氣象預報資料顯示，外木山海上長泳於十五日早上六時到十二時期間，外木山沿岸當日天氣為多雲時晴，氣溫約攝氏廿六度到卅二度，平均風速約二至三級；市府經過完整評估，相關天候條件相對穩定，才決定如期舉辦。

    承辦的基隆市教育處表示，會持續依據氣象變化進行即時評估，並於二○二五基隆外木山海上長泳活動官網、社群平台及市府官網平台隨時公告最新資訊，以確保參加者安全與權益。倘遇氣象變化，導致無法舉辦將全額退費，退費作業詳情將於活動官網公告。

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