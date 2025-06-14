《台北》罷團嗆藍白合 罷免恐越燒越旺

2025/06/14 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安十三日與國民黨主席朱立倫碰面，商討如何守護五名藍委，而且未來國民黨、民眾黨也有可能聯合舉辦活動，對此，台北市多個罷團說，行政中立不只是法律的要求，更是民主制度的基本底線，合理懷疑今天用市長的身分對抗罷免、明天是否也會動用公權力，打壓持不同意見的公民？如果蔣選擇為藍委們的言行背書，「那麼罷免完立委之後，我們也不會對失職的市長視若無睹」，而且民眾對白營的不滿，只會全數轉化為推動藍營罷免的更強動力；接下來，將強化與各地罷團的橫向串聯，拓展這場「全民監督運動」，待時機成熟後陸續公布。

「山除薇害」表示，市長責任是專注市政、保障市民，不是可隨時切換成「政黨打手」或「三寶爸」的彈性身分。中央總預算就是這些藍委所凍刪，導致地方補助款減少，蔣卻一邊訴願、一邊護航，赤裸裸的雙標，藍白表面上合作反罷免，骨子裡互相矛盾、你爭我奪，守的不是民主制度，而是手中的權力堡壘。反觀罷團，緊密協作之餘，同步強化與各地罷團橫向串聯，依照不同選區調整空戰節奏，共享素材策略。

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提醒蔣萬安勿以行政權力介入

「港湖除銹」認為，「藍白合恐致罷免星火越燒越旺！」在大罷免運動中，民眾有許多怒火來自無法被罷免的不分區立委黃國昌，倘若兩黨持續合作，恐讓仇恨值彼此擴散，更加劇人民的怒火，另「提醒」投入反罷免的「蔣市長」，切勿以行政權力介入、違法干預罷團展現公民自主意志，否則定會遭到民意反噬。目前除了持續徵求民眾提供牆面或廣告看板，也會串聯其他罷團，打贏這場資源不對等的罷免戰。

強化橫向串聯 瞄準中間選民

「大安強強滾」說，蔣、朱二人大談「愛國者行動」的同時，對比馬英九基金會宣布要再訪問中國，以及藍營在立法院推動不在籍投票、修改禁限制水域等為中國開路的法案，更像是「木馬屠城記」、「帶路者行動」，企圖用愛國包裝掩蓋配合中共統戰的本質，並以「騙子的結合」形容藍白合，民眾對白營的不滿將全數轉化為推動罷免的更強動力。除了傳統掃街、站路口，也會透過分眾論述，精準拉動中間選民的認同，將按二階連署里別分析設定票倉策略，規劃更多創新公民參與方式。

另，藍委徐巧芯不滿罷團指控「用公權力查戶口」等言論，要求「剷除黑芯」廿四小內道歉未果，她將告罷團誹謗；罷團則回應尊重，但也請選民記住，徐是怎麼利用司法迫害平民老百姓，會透過更積極的陸戰、深入選區的每一個角落，說服民眾投下「同意罷免」。

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