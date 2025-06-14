《台北》藍反罷免動能有限 坦言須藍白合

台北市五藍委面對大罷免，藍營反罷免坦言基層動能略輸綠營。（資料照）

2025/06/14 05:30

因幽靈連署案元氣大傷 要求議員先繳10萬職務捐 度過關鍵時刻

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨面對罷免二階送件「卅一比○」慘敗士氣大傷，台北市長蔣萬安也宣示回防，與台北市五名藍委站在一起。藍營議員表示，還是有許多民眾不滿執政黨、反對罷免，不過這些支持者較為隱性，要持續透過地方活動、宣講化為實質選票才有機會。而據了解，目前國民黨北市黨部因幽靈連署案元氣大傷，動員力度有限，也因糧草不足向議員要求近期先繳交十萬元職務捐，市議員李明賢坦言，藍軍基層動能略輸綠營。北市黨部代理主委戴錫欽說，議員每年本就有責任額，無繳交期限，近期因應罷免希望議員們先交，大家也都很樂意配合，坦言反罷免必須藍白合，近期將拜會民眾黨主席黃國昌，先力求先保住藍委們。

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區域聯防 議員協助選區立委助講

國民黨內湖、南港區議員李明賢說，昨晚間黨主席朱立倫和蔣萬安碰面，接下來包括下週、七月都有造勢，至於空戰文宣將再討論相關策略；目前看起來藍軍基層動能略輸綠營，要想辦法將選票催出來，也會強調反罷免就是對總統賴清德的「不信任票」，藉此催起動能。在地方上，議員會協助選區立委助講，進行區域聯防，一席都不能掉。

國民黨松山、信義區北市議員秦慧珠說，基本上藍營就是維持過去選舉的策略，會有集體的大型造勢活動，個別選區也會透過地方活動宣講，就她個人而言就是舉辦各項社區活動，並邀請選區委員王鴻薇、徐巧芯共同來參加。

藍營反罷免缺少不了民眾黨支援，如今藍白合可能影響未來地方選舉席次分配。對此，戴錫欽說，藍白在立法院本就是合作關係，這一局也會爭取民眾黨支持，如大型造勢邀請白營站台，他近期會拜會黃國昌，力求先保住藍委們；至於後續選舉的合作，中央黨部、北市黨部會再來談。

李明賢說，藍白面臨大罷免雙方利益一致，力求度過眼前的難關，但現在談是否影響明年選舉還太早；秦慧珠說，藍白支持者有部分不重疊，民眾黨也藉這次機會將支持者動員出來，明年的選舉雖可能變成藍白搶票，但目前要判斷還太早，政治形式都是階段性變動，難以預料。

此外，據了解，由於國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹以及多位幹部涉幽靈連署案被羈押，即便有議長戴錫欽擔任代理主委，黨部還是缺乏核心主幹，群龍無首導致基層動員難以著力；最重要的選舉糧草部分更是捉襟見肘，戴錫欽曾於會議中向議員表達，希望近期先繳交每年需交的十萬元職務捐責任額，用於度過反罷免關鍵時刻。

藍軍屢陷違法爭議 支持者不願表態

此外，地方人士直言，目前藍軍的動員力明顯低於綠營，雖然私底下很多黨員都還是支持國民黨，但因近期藍軍屢陷違法爭議，也讓很多人不太站出來表態、連署或是參加活動等；另外，近期雖然藍委都積極舉辦客廳會、說明會，場次看似不少，但大多是重複動員，多為黨工幹部、熱心義工，藍軍熱情尚未被激發出來。

台北市五藍委面對大罷免，藍營反罷免坦言基層動能略輸綠營。（資料照）

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