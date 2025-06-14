草屯拚升格 規劃都計檢討擴大工業用地

草屯鎮公所計劃0至5歲發生日禮金，鼓勵年輕人在草屯定居，養兒育女。（草屯鎮公所提供）

2025/06/14 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮一連六個月人口數超越南投市，為全縣最多人口，上月草屯鎮人口數比南投市多了三七二人，草屯鎮長簡賜勝表示，草屯鎮拚升格多年，將規劃都市計畫第三次通盤檢討，擴大工業用地設廠，增加就業機會；另打算在生育補助外，再推○至五歲幼兒生日禮金發放，鼓勵年輕人定居和生育。

盼吸引廠商進駐 增加就業機會

南投縣人口逐月下降，上月人口數為四十七萬三六九人，比四月減少了四三五人，全縣十三鄉鎮市五月份人口數，也僅草屯鎮比上月增加，且持續超越南投市。

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縣府統計，草屯從去年十二月起，人口數就超過南投市，已一連六個月人口數為全縣各鄉鎮市最多。以五月份為例，草屯鎮為九萬七三○九人，比南投市的九萬六九三七人多了三七二人。

草屯鎮長簡賜勝指出，草屯鎮往來台中、彰化交通方便，近兩年大批建案，為草屯鎮帶來新人口，草屯鎮多年來一直希望升格為市，但這需要靠增加就業機會，才能達到目標。

鼓勵生育 0至5歲發生日禮金

草屯鎮原有劃定工業用地，但面積或區域都有檢討的必要，公所擬規劃第三次通盤檢討，找出較大的工業用地，或變更事業目的，吸引科技等廠商來設廠，提供利基，讓更多年輕人願意返鄉或搬遷到草屯就業和生活。

簡賜勝說，南投縣人口負成長，生育率也低，草屯鎮鼓勵年輕夫妻來此成家立業、生兒育女，除原有的生育補助外，也打算推出○至五歲幼兒生日禮金福利，即○至五歲幼兒生日，即給予萬元以上的生日禮金，幫助年輕父母。

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