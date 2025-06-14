《桃園》蘆竹農遊季 推桃捷一日票＋抵用券

桃園大眾捷運股份有限公司推出農遊抵用券。（桃捷公司提供）

2025/06/14 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「二○二五桃園蘆竹農遊季」即起到七月廿日，市政農業局與桃園大眾捷運公司合作推出「桃捷一日票＋農遊抵用券」，販售限量優惠套票每份二九九元，包括桃捷一日票不限區間、不限次數乘車，及蘆竹農遊抵用券一五○元，可於票券指定的休閒農業區合作攤位、體驗活動與商家消費使用。

農業局表示，農遊季活動串聯大古山、坑子溪等休閒農業區，推出三條主題遊程、超過廿場次的農場小旅行、十場次免費食農教育體驗活動等，適合親子共遊，

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活動期間每逢週末假日，上午十點到下午四點半、每半小時一班次，於桃園機場捷運A10山鼻站外提供免費環狀接駁車服務，行經大古山福山宮、坑子溪遊客中心等主題區。

桃捷公司同步發行「桃捷一日票＋農遊抵用券」限量優惠套票，除有桃捷一日票，還包括農遊抵用券一五○元，等於一日不限區間、不限次數搭乘機捷只要一四九元。

桃捷表示，為增添民眾參加活動的樂趣與互動，機捷A2三重站、A18高鐵桃園站，都設置「美拍打卡點」，設有活動代言人樂天女孩嘎琳立牌與餵鹿喝奶、甲蟲生態展示、桃金孃、野百合復育等裝置，另推出限量農場明信片等物，盼讓民眾留下美好夏日回憶。

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