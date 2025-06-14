《桃園》安心點愛心餐 社局推集點抽獎

為讓愛心餐食服務發揮效益，社會局推出「安心集點，飢餓88」活動。（記者謝武雄攝）

2025/06/14 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市推動愛心餐食，經社工評估民眾確實有需要，會以家戶為單位，最高核發每月一千五百點數，一點等於一元，用於領取愛心餐，傳統紙本餐券現已數位化，提供愛心餐食店家逾二五○家，為發揮實際執行效益，社會局推出「安心集點，飢餓88」活動，串聯廿家新興合作店家，即起至七月十三日領有安心點數的會員，單次消費滿八十八點，即可以參加集點抽獎。

愛心餐食服務除由社工評估有需要的家庭，年初也推出「安心點」服務，民眾若有緊急需求，可向合作店家提供身分證字號及聯絡方式後，免費兌換熟食，每年享有三次機會，後續社工會經由兌換紀錄，確認民眾是否需要挹注更多資源協助。

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不過，合作店家不僅要訓練員工如何處理這樣的個案，還要月底才能結帳，所以意願不高，市府因此串聯廿家新加入的店家，推出「安心集點，飢餓88」活動，單筆兌換抵用滿八十八元，即可獲得一次記點，三次記點可領取優惠獎勵並參加抽獎，希望擴大使用效益，讓有急難需求的弱勢朋友獲得支持。

副市長王明鉅昨表示，民眾透過手機掃描QR Code，即可至鄰近合作店家兌換餐食，免除紙本兌換流程，桃園市已有逾二五○店家加入「安心點」餐食服務，期望有更多店家響應，共同打造友善有愛的社會支持網絡，詳情可查詢「安心點愛心餐食服務」（網址：https://reurl.cc/bWO02M），或搜尋LINE官方帳號（@foodpoints）。

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