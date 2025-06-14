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    《桃園》友善工法教作 荒野協會帶修步道

    中華民國荒野保護協會桃園分會過去在楊梅福人步道帶民眾護坡、植樹。（荒野保護協會桃園分會提供）

    中華民國荒野保護協會桃園分會過去在楊梅福人步道帶民眾護坡、植樹。（荒野保護協會桃園分會提供）

    2025/06/14 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕荒野保護協會桃園分會這個月陸續在楊梅福人步道、大溪山豬湖、中壢老街溪舉辦自然探索活動，透過體驗以理解生態環境的敏感度與脆弱性，培養民眾尊重自然、守護生態的行動意識，鼓勵民眾參加活動，甚至加入志工，長期守護步道與棲地。

    6月開辦多場自然探索活動

    桃園分會棲地步道組長張智勝表示，福 人步道維護活動帶大家了解過度及不當的步道開發，會影響周邊的動植物生存，破壞水土保持，同時介紹修築步道使用的各種工具，像十字鎬、撬棒等，了解各工具在生態友善工法中的應用並實際操作，利用現地自然素材如倒木、石塊，以人工、低干擾方式修築登山步道。

    桃園分會副主任劉權霈說，老街溪淨溪活動帶民眾走近溪流，撿拾垃圾，透過「ICC表」（國際淨灘行動紀錄表），讓民眾將撿拾到的垃圾依材質分類、計數，再由志工彙整並上傳至「愛海小旅行」網站，成為全國垃圾污染監測的重要數據，未來可供政府制定減塑與垃圾減量政策時的參考依據。

    老街溪淨溪提供污染監測數據

    劉權霈表示，山豬湖自然觀察活動，志工會根據季節、天氣、溫度與生態條件，隨機講解沿路觀察到的生物，例如樹葉尖端可能有正在結網的人面蜘蛛，林間抬頭看見鳳頭蒼鷹翱翔的身影，透過導覽與互動式解說，讓民眾學習細膩觀察自然、認識各種物種的生態角色，進一步體會生命的珍貴與生物多樣性的美好。

    分會安排福人步道維護為固定每月第三個週日舉行，六月份還可報名廿八日的福頭山自然觀察、老街溪淨溪，廿日截止，詳情可上分會臉書粉專（www.facebook.com/sowtypage）查詢。

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