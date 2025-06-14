《桃園》築堤新生地 規劃大嵙崁生態探索園區

大漢溪舊河道因堤防保護而產生新生地約二二八公頃，水務局規劃「大嵙崁生態探索園區」。（水務局提供）

2025/06/14 05:30

水務局將大漢溪舊河道分茶港、水漾環境及原漢一家3主軸營造

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府水務局配合石門水庫清淤輸送系統施做堤防，大漢溪舊河道因而產生新生地約二二八公頃，水務局規劃「大嵙崁生態探索園區」，包含「三坑茶港風貌營造」、「二崁水漾環境營造」及「崁津部落原漢共好」，分別對應人文、地景及生態三主軸，評估工程經費約需十五億元、用地取得費十一．四億元，將向中央爭取補助讓計畫早日推動。

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保有自然農村樣貌 將發展有機農業

水務局長劉振宇表示，大嵙崁生態探索園區計畫範圍，由石門水庫後池大橋，至崁津大橋左岸三坑舊河道，約二二八公頃，其中公有地約六成、未登錄地約三成、私有地約一成，土地使用分區涵蓋河川區、特定農業區，因受水利法、水質水量保護區管制，因此區域內保有自然農村樣貌，未來發展將以有機農業為主軸，並涵蓋農業、水利、環境，交通及文化等多元面向。

劉振宇說，昔日大漢溪河運可以到龍潭區三坑，三坑茶港風貌營造主要是修復水路，讓民眾可以探索茶港風光，三坑有塊大面積蓄水農塘，將可做為立式划槳（SUP）、獨木舟、風浪板、滑水、划船及遊船等水域活動服務場地。

三坑、二崁打造水域活動、親水廊帶

二崁水漾環境營造是利用大漢溪舊河道打造親水遊憩廊帶，藉由供水渠道連結所導入乾淨水源形成小溪，貫穿舊河道，往下游流至生態滯洪池，再匯入三坑子溪，提供魚類等水中生物棲息場域。

至於崁津部落原漢共好，當初崁津部落築堤產生九公頃浮覆地，其中五公頃提供住戶使用，四公頃原要當原民射箭場，但地方有意見另覓他址興建，這四公頃土地將結合大嵙崁生態探索園區計畫，共推原漢一家生態聚落。

大嵙崁清淤輸送系統是市府向中央爭取廿一億七千萬元經費，提供石門水庫清淤運輸需求，也將銜接國道三號大鶯豐德交流道至溪洲橋的左岸水濱路廊，完善中庄至三坑聯外交通系統，並完成串連大漢溪左岸自行車道系統。

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